Schüler klaut Tretroller und wird erwischt

Ein Zwölfjähriger hat in Füssen einem Neunjährigen Mitschüler seinen Tretroller geklaut. Die Polizei erwischte ihn wenige Tage später.

21.10.2021 | Stand: 14:34 Uhr

Am Mittwochvormittag teilte die Mutter des neunjährigen Geschädigten mit, dass ihr Sohn seinen Roller, welcher ihm am vergangenen Freitag geklaut worden war, wieder gefunden hatte. Der Roller des Buben befand sich abgesperrt im Bereich des Schulgeländes. Als der Dieb seine Beute wieder in Betrieb nehmen wollte, um den Weg von der Schule nach Hause anzutreten, wurde er von der Polizei angehalten.

Der zwölfjährige Junge gab an, dass er den Roller gefunden hätte und dachte er könne ihn mitnehmen. Der rechtmäßige Besitzer bekam seinen Tretroller im Wert von über 100 Euro wieder zurück.

Täter schreibt Entschuldigungsbrief

Um ein Gespräch mit den Eltern, kam der Junge nicht herum, denn dieser fiel bereits vor zwei Jahren wegen eines ähnlichen Falles auf. Der Zwölfjährige entschuldigte sich mit einem Brief beim 9-Jährigen. Eine Strafanzeige muss dem Gericht trotz Strafunmündigkeit vorgelegt werden.

