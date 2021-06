Füssen: Schreiner-Lehrling gerät mit Finger in Kreissäge

Mit seiner rechten Hand geriet ein Schreinerlehrling in der Berufsschule Füssen in ein noch rotierendes Sägeblatt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

19.06.2021 | Stand: 14:20 Uhr

Zu dem Arbeitsunfall kam es am Freitagmorgen in der Berufsschule Füssen. Ein 21-jähriger Schreinerlehrling fertigte Werkstücke an einer Kreissäge. Nachdem er mit seiner Arbeit fertig war wendete er sich von der Maschine ab.

Nach ersten Ermittlingen geriet seine rechte Hand an das noch rotierende Sägeblatt. Er erlitt dabei Einschnitte in Zeige-, Mittel sowie Ringfinger seiner rechten Hand. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann aus Halblech in ein Krankenhaus.

