10.05.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Am Wochenende sind bei der Polizei Füssen mehrfach Meldungen wegen beschädigter Lampen eingegangen. Sie wurden wohl mit einem Luftgewehr angeschossen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beispielsweise muss ein Unbekannter laut Polizei in Eisenberg eine Lampe in einem Wohngebiet beschädigt haben. Die Lampe befand sich auf einem Sockel einer Gartentüre am Grundstück des 73-jährigen Grundstückseigentümers. Die Glaskugel der Lampe wurde dem Anschein nach von einem kleinen Gegenstand durchdrungen.

Unbekannter schießt in Eisenberg mit Luftgewehr auf eine Lampe

Die Polizei konnte mittlerweile ermitteln, dass ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf Lampen in Eisenberg, Roßhaupten und Füssen geschossen hat. Im Fall in Eisenberg entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Füssen unter 08362/91230 entgegen.

