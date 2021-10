Füssen will mit "Zeppelin" auch touristisch abheben

Was sich Bürgermeister Eichstetter und Tourismusdirektor Fredlmeier vom neuen Stück im Festspielhaus für die Stadt erhoffen.

18.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Jetzt ist das Musical Zeppelin also abgehoben: Am Samstag wurde die Weltpremiere im Festspielhaus Neuschwanstein mit viel Prominenz gefeiert. Auf einen touristischen Höhenflug für Füssen hofft nun Tourismusdirektor Stefan Fredl-meier und auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter ist ganz angetan von den Chancen, die das Stück bietet. „Ralph Siegel dürfte derzeit wohl der bekannteste und beste Werbeträger für Füssen sein“, sagt der Rathaus-Chef. Denn in dessen zahlreichen Interviews zum neuen Musical fehle nie der Hinweis auf Füssen.