Füssener Klassikkonzerte sind ein Fall fürs ältere Publikum

Für das Festival Vielsaitig und die Kaisersaalkonzerte muss die Stadt Füssen erneut fünfstellige Beträge zuschießen. Junges Publikum gibt es jedoch kaum.

02.12.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Mit seinen bald 60 Jahren gehört Wolfgang Bader zu den Urgesteinen im Füssener Stadtrat. Als er in diesem Sommer jedoch Konzerte des Festivals Vielsaitig in Füssen besuchte, muss er sich vorgekommen sein wie ein Jungspund. „Ich war da mit einer der Jüngsten“, sagte Bader – nicht ohne eine gewisse Selbstironie. Die dargebotene Kammermusik sei von der Preis-/Leistung hervorragend, meinte der Grünen-Stadtrat, aber sie bediene halt nur eine gewisse, betagte Zielgruppe. Von Kulturamtsleiterin Karina Hager wollte er deshalb wissen, was geplant sei, um auch jüngeres Publikum am kulturellen Leben der Stadt teilhaben zu lassen.

Kaisersaalkonzerte in Füssen: Künftig soll auch für die Jugend mehr angeboten werden

Hintergrund für Baders Frage war ein Besuch von Gymnasiasten im Rathaus. Diese beschäftigen sich im Rahmen eines P-Seminars mit der Gründung eines Jugendparlaments. Als sie Bader, der Dritter Bürgermeister ist, durchs Rathaus führte, kam die Idee eines Open-Airs im Klosterhof auf. Darauf angesprochen meinte Hager: „Wir haben sehr viele solcher Ideen in der Schublade, aber die Planungsbedingungen dafür sind angesichts Corona sehr schwierig.“

Wegen der Corona-Pandemie ist es schwierig, in Füssen Kulturangebote für die Jugend zu etablieren

Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) sprang ihr bei und meinte im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen werde auch 2022 noch ganz im Zeichen der Pandemie stehen. Prinzipiell stimmten aber auch Hager und Eichstetter zu: „Da muss was für die Jugend mit rein ins Programm.“

Einen ganz anderen Aspekt hatte zuvor Simon Hartung (CSU) angesprochen. Er wollte angesichts des Zuschussbedarfs des Festivals Vielsaitig (14.600 Euro) und der Kaisersaalkonzerte (10.000 Euro) wissen, ob es prinzipiell möglich sei, die Veranstaltungen ohne Minus auszurichten. „Also wenn es ein normales Jahr gewesen wäre, ohne Corona“, stellte Hartung klar.

"Kultur auf diesem Niveau ist nicht kostendeckend machbar"

Kulturamtsleiterin Hager entgegnete: „Kultur auf diesem Niveau ist nicht kostendeckend machbar.“ Zwar seien Preise von 30 Euro pro Karte durchaus beim Publikum akzeptiert, auch gebe es viele Sponsoren. „Ein gewisser Zuschussbedarf bleibt jedoch immer“, sagte Hager.

Insbesondere das Festival sei ein wichtiger Imageträger für die Stadt geworden. Und die Qualität sehr hoch. Dem stimmte auch Hartung zu und wollte seine Frage nicht als Kritik verstanden wissen.