Füssener Stadtrat gibt grünes Licht für neue Märkte

Einen Schritt weiter ist das Projekt an der Kemptener Straße: Der Norma-Markt (rechts vorne) will in einen Neubau umziehen, der auf der freien Fläche rund um das Technische Hilfswerk (im Hintergrund) entstehen soll. Dort sollen zudem ein Anbieter für Tiernahrung/-bedarf, ein Bio-Lebensmittelmarkt und ein Getränkemarkt angesiedelt werden.