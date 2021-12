Füssener Volkshochschule hat hartes Jahr hinter sich

Corona-Lockdowns ziehen Umsatzverlust nach sich. Leiterin Petra Schwartz verweist auf Teilnehmer- und Dozentenschwund. Bald gibt es einen Jodelkurs am Lech.

15.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Die Volkshochschule Füssen hat ein hohes Qualitätsniveau und bietet den Bürgern ein vielfältiges Bildungsprogramm zu guten Preisen“, unterstrich Petra Schwartz kürzlich gegen Ende der Jahresversammlung der VHS im Magnuspark. Damit dies auch in Zukunft so bleiben kann, habe die Volksbildungsinstitution über kurz oder lang jedoch einen Investitionsbedarf von insgesamt rund 62.000 Euro nötig, teilte die Leiterin der VHS den Besuchern mit. Immerhin habe die Coronapandemie der Volkshochschule in den vergangenen zwei Jahren „eine schwierige Zeit“ bereitet, erklärte auch Paul Iacob.

Kontostand sinkt deutlich

In seiner Funktion als Vorsitzender des Trägervereins der Schule machte der ehemalige Füssener Bürgermeister allerdings auch deutlich, dass man „ein tolles Team“ besitze, dass alles getan habe, um gut über diese Zeit zu kommen. Denn obwohl 2020 und 2021 „viele Seminare ausgefallen“ seien, habe man „kein Defizit“ eingefahren. Gleichwohl habe der Umsatzverlust im vergangenen Jahr vor allem wegen erheblich weniger Teilnahmegebühren an Kursen und anderen Veranstaltungen etwa 60 Prozent betragen, informierte Schwartz. Im Rahmen dessen gab sie auch einen Verlust von mehr als 25.000 Euro für das Jahresergebnis 2020 bekannt. Nach einem Betrag in Höhe von knapp 42.800 Euro im Jahr 2019 ist der Kontostand der VHS 2020 so auf gut 17.000 Euro gesunken. Bis dahin habe man jedoch „kontinuierlich mehr Veranstaltungen“ in der Vergangenheit angeboten, wie Schwartz erklärte, die verschiedene Aktivitäten von 2019 Revue passieren ließ. Darunter etwa den Festakt zum 100-jährigen Bestehen der VHS im Kaisersaal, eine Vernissage, Vorträge und Kulturreisen.

Dementsprechend habe man auch für 2020 „einiges geplant“ gehabt, wie zum Beispiel eine „Nacht der Literatur“, die dann aber „leider ins Wasser gefallen ist“. Da vor allem der erste Corona-Lockdown vom 16. März bis zum 8. Juni 2020 „eine existenzbedrohende Situation“ für die VHS dargestellt habe, sei sie aber „sehr dankbar“ gewesen, „dass vom Staat so viel und so zügig Geld gekommen ist“. Demnach erhielt die Volkshochschule damals neben einer Soforthilfe von 9000 Euro auch rund 7600 Euro Kurzarbeitergeld sowie 27.800 Euro vom ersten Rettungsschirm. Nach dem zweiten und dem dritten Corona-Lockdown Ende 2020 und Anfang bis Mitte des Jahres 2021 fanden dann auch wieder 50 Kurse mit knapp 500 Teilnehmern statt.

Personell sei man dennoch „nicht gut aufgestellt“, betonte Schwartz, die zudem von einem „Teilnehmer- und Dozentenschwund durch Ungeimpfte“ sprach. „Trotzdem stehen wir nicht schlecht da“, sagte die Leiterin der Schule, bevor sie auch einen Ausblick auf das kommende Jahr gab, in dem unter anderem der Vortrag „Auf den Spuren der Pest“ sowie ein Jodelkurs am Lech angeboten werden sollen. Als Kursleiterinnen an der VHS nicht mehr mit dabei sind dann auf jeden Fall Elfriede Guggemos und Ludmilla Rüger. Nach jahrzehntelangem Engagement wurden sie feierlich von der Versammlung verabschiedet, nachdem Schwartz beide als „eine tolle Stütze“ und es als „sehr schade, dass ihr aufgehört habt“ bezeichnet hatte.

