Für die einen ist es ein Brett, für einen Schreiner der Anfang eines Möbelstücks

Viele Handwerker leiden unter dem Mangel an Fachkräften - auch Schreiner. Zwei junge Männer berichten, was ihren Beruf entgegen manchem Vorurteil cool macht.

28.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

"Am Anfang ist da nur ein Brett und am Ende hat man ein Möbelstück." Mit diesem Satz beschreibt Sebastian Moser, was ihn am Beruf des Schreiners begeistert. Der 20-jährige Steingadener ist amtierender deutscher Meister des Schreiner-Gesellen-Nachwuchses.

Mit den drei anderen Bundessiegern der vergangenen zwei Jahre ficht er Ende dieses Jahres die Teilnahme bei der nächsten Weltmeisterschaft, den World Skills, für Schreiner, aus. "Es wäre cool, wenn das klappt. Aber es ist auch mit viel Trainingsaufwand verbunden", sagt er.

Ausbildung als Schreiner: Schon als Kinder Sachen aus Holz gebaut

Seine Ausbildung absolvierte Moser bei der Schreinerei Klein in Steingaden. Als Geselle arbeitet er nun seit 1. September 2023 bei der Schreinerei Seelos - Wohnen und Leben in Roßhaupten. Dort hat am 1. August auch Adrian Kern seine Ausbildung zum Schreiner begonnen.

Die beiden jungen Männer verbindet die Liebe zum Holz. "Holz war schon immer meins", sagt Kern. "Schon als Kind habe ich aus altem Holz Sachen gebaut." Auch Moser hat bereits in der zweiten Klasse mit dem Modellbau angefangen. Nach einem Berufspraktikum bei einem Schreiner sei ihm schnell klar gewesen, dass das sein Beruf werden sollte.

Beruf Schreiner verlangt Kreativität und Konzentration

Doch was ist das Besondere an der Schreiner-Arbeit? "Jedes Brett ist anders. Man muss auf den Werkstoff eingehen. Es gibt viele Kombinationen und Möglichkeiten", sagt Moser. "Es gibt verschiedene Hölzer und jedes reagiert anders", ergänzt sein Chef Günther Seelos. Zudem arbeite man nicht nur mit Holz, sondern auch mit einer Vielfalt anderer Materialien. Der Beruf sei sehr kreativ und abwechslungsreich.

Wer zum Beispiel in Richtung Planung und Design geht, kann viele Ideen verwirklichen. Auch seien die Ansprüche und Wünsche der Kunden immer sehr individuell, was die Arbeit sehr interessant mache. Und ein Schreiner "kann viel für sich selber machen", sagt Moser. Das schätzt auch Adrian Kern, der weiter die Möglichkeit sieht, "in der Zukunft vielleicht meine eigene Werkstatt aufzumachen und eigene Möbel zu bauen".

Schreiner können sich auf verschiedene Bereiche spezialisieren

Was eine Weiterbildung angeht, haben Schreinerinnen und Schreiner eine ganze Menge Optionen. Sie können sich laut Seelos auf bestimmte Bereiche spezialisieren - zum Beispiel als Möbelschreiner, Restaurator, Treppenbauer oder Messebauer. Daneben gibt es die klassische Weiterbildung zum Meister. Wer diese Prüfung erfolgreich absolviert, hat auch die Zulassung für ein Studium, etwa als Architekt oder Innenarchitekt. Der Vorteil: Ein gelernter Schreiner bringt dafür "mehr Praxiserfahrung mit, als jemand, der direkt von der Schule kommt", sagt Seelos. Apropos Schule: Auch dort können ausgebildete Schreinerinnen und Schreiner als Berufsschullehrer Fuß fassen.

Moser macht sich auf diesen Weg, indem er nächstes Jahr mit der Meisterschule beginnt. Was danach kommen soll, steht für den 20-Jährigen aber noch nicht fest. Für Kern ist im Moment das Bestehen der Gesellenprüfung der nächste Schritt. Mit seinen beiden Mitarbeitern ist Seelos ganz gut aufgestellt. Denn einfach sei es nicht, geeignete Leute zu finden. Bei den Lehrlingen sei der Bedarf geradeso gedeckt. Qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, sei dagegen schwierig - auch weil die Aufgaben in den Schreinereien immer komplexer werden.

Die Arbeit in den Schreinereien wird immer anspruchsvoller

Bei den Schreinerarbeiten, die die Kunden heutzutage wünschen, gibt es oft ganz spezielle Beschlagsysteme zu berücksichtigen. DIN- und Brandschutz-Vorschriften müssen beachtet werden. Auch die Bedienung der Maschinen in den Betrieben wird anspruchsvoller. Zeichnungen etwa werden nicht mehr per Hand erstellt. Das läuft alles über Computerprogramme. Für all das "braucht es Leute, die das umsetzen können", sagt Seelos. Früher habe es noch Jobs für Hilfsarbeiter gegeben. Aber das funktioniert heute nicht mehr.

Allerdings fehlt es laut dem Roßhauptener Schreinermeister nicht nur an qualifizierten Kräften, sondern auch an denen, die sie ausbilden. Viele Betriebe seien nicht bereit dazu, den Zeitaufwand für einen Lehrling zu investieren.

Was den Verdienst angeht, müssen sich Schreiner jedenfalls nicht verstecken. Ein Auszubildender im dritten Lehrjahr bekommt laut Seelos etwa 1000 Euro brutto, ein Geselle einen Stundenlohn von knapp 20 Euro. Das liegt beides im Mittelfeld.

