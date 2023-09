Familien strömen zur Füssener Feuerwehr

Bis zu 1000 große und kleine Gäste nutzen die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ein buntes Rahmenprogramm und viele Informationen warten auf sie.

25.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Immer wieder Flammen, viel Löschwasser und ein gewaltiger Andrang bei der Feuerwache Füssen: Schätzungsweise 800 bis 1000 Besucherinnen und Besucher kamen zur "Langen Nacht der Feuerwehr", darunter sehr viele Kinder. "Wir sind sehr zufrieden, die Resonanz war sehr gut", freute sich Kommandant Thomas Roth am Tag danach. Wer kam, konnte viel erleben: Denn die Feuerwehrleute hatten ein buntes Rahmenprogramm vorbereitet, um vorzustellen, "was wir haben und wofür wir zuständig sind", wie es Roth bei der Begrüßung formulierte. Dabei durften auch Vorführungen zum Thema Löschen und technische Hilfeleistung nicht fehlen. "Das ist unfassbar, was die alles leisten", meinte eine beeindruckte Besucherin. Und beeindrucken wollte die Feuerwehr ihre Gäste auch, um neue Mitglieder zu gewinnen. Wobei die Füssener in Sachen frühester Nachwuchsarbeit gut aufgestellt sind: Aktuell gibt es für die Kinderfeuerwehr sogar eine Warteliste.

