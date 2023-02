Tausende Maschkerer im Außerfern

Das Faschingstreiben zog auch Gruppen aus dem südlichen Ostallgäu an. Warum die obligatorische Party nach dem Umzug in diesem Jahr ausfallen musste.

19.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Tausende Besucher standen anlässlich des „unsinnigen Donnerstags“ beim traditionellen Umzug durch die Marktgemeinde Reutte am Straßenrand des Obermarkts, um die zahlreichen Faschingswagen und Fußgruppen zu bestaunen. Nach zwei Jahren Pause war die Stimmung unter den Gästen – großteils selbst maskiert – bestens.

Besuch aus dem Ostallgäu

Neben den Außerferner Maschkerern hatten auch einige Teilnehmer aus dem Ostallgäu – wie Lengenwang und die Schwangauer Prinzengarde mit Hofstaat und Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kapelle – den Weg zum Tiroler Nachbarn gefunden.

Deshalb musste die Party nach dem Umzug ausfallen

Die obligatorische Party nach Ende des Zuges am Untermarkt musste in diesem Jahr ausfallen, da das anvisierte Zelt auf dem Areal der Linz Textil nicht zur Verfügung stand. „Wir hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Lösung zu finden, aber es gab momentan leider keine Alternativen“ erklärte die Faschingsgilde.

Für die Verpflegung sorgte der jahrelange Partner Wasserrettung, die einzelne Stände entlang des Zuges aufgestellt hatte. Ebenfalls bot sich die Landjugend aus Wängle mit ihrem Iglu-Zelt an, „damit allen Feierfreudigen aus nah und fern die Faschingsparty des Jahres feiern können“ – ein Angebot, das ausgiebig angenommen wurde.