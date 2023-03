Dürfen Kinder fasten? Expertinnen aus dem Ostallgäu geben Tipps

Viele Kinder wachsen heutzutage mit Überfluss auf. Ein Kinderzimmer voller Spielzeug zum Beispiel, findet sich in so mancher Wohnung. Da schadet es nicht, wenn Kinder auch einmal Verzicht kennenlernen. Die Fastenzeit bietet sich dafür an. Allerdings müssen Eltern ihre Sprösslinge dabei begleiten und dürfen das Fasten nicht einfach nur verordnen.