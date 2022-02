Pfrontener wollen das Alpenbad sanieren und erhalten

Den einmaligen und aussichtsreichen Standort am Meilinger Hang sollte man auf keinen Fall aufgeben, finden unsere Leser. Auch weitere Punkte sind ihnen wichtig.

23.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Pfrontener würden ihr Alpenbad am liebsten als Frei- und Hallenbad behalten und zwar dort, wo es ist. Das zeigen auch die weiteren Zuschriften unserer Leserinnen und Leser, in denen oft die einmalige und aussichtsreiche Lage am Meilinger Hang gelobt wird. Auch die Sportbecken sind ihrer Meinung nach dringend nötig, eventuell ergänzt um ein Lehrbecken zum Schwimmen lernen. Das ganze saniert, vielleicht um ein paar Spaßfaktoren erweitert und mit etwas wärmerem Wasser im einen oder anderen Becken – so sieht die Quintessenz aus.