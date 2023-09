FC Füssen wechselt den Trainer aus

Statt Norbert Oenning steht ab sofort ein Trio aus Urgesteinen des FC Füssen an der Seitenlinie. Wie der Kreisligist den Neuanfang auf der Bank begründet.

15.09.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Ein Trio hat künftig an der Seitenlinie beim FC Füssen das Sagen. Nachdem sich der Fußball-Kreisligist nach dem vergangenen Wochenende von Trainer Norbert Oenning getrennt hat, geben künftig Bernd Kanat, Christian Lang und Gabi Barredo die Kommandos. „Aus persönlichen Gründen steht uns Norbert nicht mehr zur Verfügung“, sagt FCF-Vorsitzender Florian Durrer.

Das sind die Nachfolger als Trainer beim FC Füssen

Der Coach, der zuvor schon den TSV Pfronten betreut hatte, nimmt damit bereits nach nur wenigen Wochen seinen Abschied in Füssen. Bis zur Winterpause will der FC Füssen nun mit der Interimslösung weitermachen. „Ich freue mich, dass wir in der Kürze der Zeit eine gute interne Lösung gefunden haben“, sagt Durrer. Die Lizenztrainer des Klubs würden gerne vorübergehend helfen und dem Verein damit Zeit geben, in Ruhe auf Trainersuche zu gehen

