Auch bei Problemen motiviert bleiben: Felix Brunner aus Hopferau weiß, wie es geht

"Scheitern oder Chance": So lautet der Titel des Vortrags, den Felix Brunner kürzlich in der Füssener Realschule hielt und damit das junge Publikum begeisterte.

13.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mal nicht vor Topmanagern in einer Großstadt, sondern als Gast an der Füssener Realschule umkreiste der Hopferauer Felix Brunner das Thema „Scheitern oder Chance“. Dabei traf der 33-Jährige, der nach seinem lebensbedrohenden Kletterabsturz 2009 mobil im Rollstuhl ist, genau den Ton, der in allen Klassenstufen an der Realschule verstanden wird. 650 Schüler durften in der Turnhalle zuhören. Es gab starken Beifall für Brunner, auch für Sätze über seine Schulzeit, in der er nach eigener Aussage "hauptberuflicher Playstation-Spieler“ gewesen sei.

Vortrag in Füssen: Schüler fragen Brunner

„Neugierig sein“, gab Brunner als einen von zahlreichen aus der eigenen Erfahrung speisenden Tipps mit auf den Weg. Das wurde befolgt. In der Fragestunde nahmen die Schülerinnen und Schüler kein Blatt vor den Mund. Beispiele: „Was ist das für eine Narbe an Deinem Hals?“ „Was kostet ein Rollstuhl und wie kommt ein Rolli-Fahrer wie Du auf die Toilette?“

Motivation war ein Schlüsselwort in Brunners Vortrag. Als älterer Schüler – Stichwort Pubertät – sei er eine Zeit lang demotiviert gewesen und daher sitzengeblieben. Neue Motivation bezog er dann aus dem Berufswunsch, Rettungssanitäter im Hubschrauber zu werden. Dann kam der Sturz beim Klettern, Monate im künstlichen Koma, 70 Operationen – und der Rückzug in sein Zimmer Zuhause.

Felix Brunner erzählt von der Suche nach dem Glück

„Meine Mutter erzählte mir von einem wunderschönen Tag in der Natur. Ich hätte dabei sein können, war es aber nicht“, schilderte Brunner den Zuhörern einen wegweisenden Moment, der ihn dazu brachte, gemeinsam mit Freunden als Team wieder zu versuchen, ein glücklicher Mensch zu werden. „Ich bin glücklich, auch wenn ich bestimmte Dinge nicht machen kann, aber dafür Unterstützung habe und mir helfen lasse.“

Vor einem Jahr sei er Vater geworden, hatte er bereits im Vorgespräch voller Stolz erzählt. Brunner konnte die Schüler begeistern. Durch seine Authentizität hinterlässt er einen bleibenden Eindruck. Gleich zweimal kam die Frage aus Schülermund, was er arbeite. Er halte viele Vorträge. „Das ist meine Arbeit.“ Abschließend gab er den Schülern mit auf den Weg: „Es kommt zu Problemen, zu Punkten, an denen wir weiter motiviert sein müssen.“ Im Leben nichts zu riskieren und in der Komfortzone zu bleiben, das wäre in jedem Fall der Typus Anti-Brunner.