Feneberg-Neubau in Seeg wächst und wächst

Es wächst und wächst: Das Gebäude des künftigen Feneberg-Marktes in der Dorfmitte von Seeg (wir berichteten) lässt inzwischen seine Ausmaße erkennen. Der Unterallgäuer Bauunternehmer Gerhard Breher erstellt den gesamten Gebäudekomplex. Dabei mietet der Lebensmittelhändler aus Kempten lediglich einen Teilbereich im Erdgeschoß. Fremdenverkehrswesen, Wohnungen und Räume für Büro- und Praxisräume stehen in den übrigen Gebäudeteilen zur Verfügung. Feneberg plant seine Eröffnung im Herbst 2022.

Erste Überlegungen bereits 2016

Erste Planungsgedanken begannen im August 2016, wie der Lebensmittelhändler mitteilt. Im Dezember 2018 machten Gemeinde Seeg und Feneberg das Vorhaben perfekt und unterzeichneten einen Vertrag. Das gesamte Gebäude wird 19650 Kubikmeter umbauten Raum aufweisen. Das Lebensmittelgeschäft wird eine Nettoverkaufsfläche von 865 Quadratmetern haben. Hinzu kommen 350 Quadratmeter, in denen Sozialräume, Nebenflächen und Anlieferung untergebracht sind. Sonstige Geschäfte als Untermieter wird es laut Firmenangaben auf der Fläche von Feneberg nicht geben.

Derzeit wird die Feneberg-Mietfläche innen verputzt, die Rohinstallationen folgen dann von den Obergeschossen nach unten. Feneberg übernimmt laut Firmenangaben ab dem 14. Februar nächsten Jahres die Mietfläche für den weiteren Ausbau und die Einrichtung.

Auch Praxisräume

Im Ober- und im Dachgeschoss entstehen laut Planungsbüro Blender je fünf Wohneinheiten mit zusammen 1015 Quadratmetern Fläche. Für die Tourist-Information und drei Einheiten für Büros und Praxisräume stehen weitere 630 Quadratmeter gewerblich nutzbare Fläche zur Verfügung. Über die auf drei Seiten umlaufende Warenanlieferung sind die nach außen offenen 35 Stellplätze in der Tiefgarage erreichbar. Von da aus führt ein Aufzug in das Erdgeschoß. Oberirdisch, so der von der Kommune beauftragte Architekt Otto Blender, stehen weitere 41 Stellplätze zur Verfügung. Blender rechnet damit, dass das Tourist-Büro sowie die Wohnungen im Frühjahr 2022 beziehbar sein werden.

Vielleicht – so würde es sich Bürgermeister Markus Berktold für die Büros und Praxisräume wünschen – zieht da auch ein Arzt ein. Die zentrale Lage und die Fußläufigkeit innerhalb des Ortes wären sicher gute Voraussetzungen.

