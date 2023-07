Zehn Highlights in der Region sorgen für ein buntes AZ-Ferienprogramm 2023

Zum 41. Mal veranstaltet die Allgäuer Zeitung in Füssen heuer ihr Ferienprogramm. Es gibt Bogenschießen, Ponyreiten, Polizeibootfahren und mehr.

20.07.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Zum 41. Mal fällt in diesem Jahr der Startschuss für die Ferien mit der AZ. Seit über vier Jahrzehnten ist die Idee hinter dem Programm, Kindern, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fahren können, zuhause unvergessliche Ferienerlebnisse zu bescheren. Umsetzen kann die Redaktion Füssen der Allgäuer Zeitung das aber nur, weil sich jedes Jahr aufs Neue Vereine, Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen ehrenamtlich oder gegen einen kleinen Obolus in den Dienst der Kinder stellen.

Polizeibootfahren gehört bei den Ferien mit der AZ zur Tradition

Zu den Veranstaltungen mit langjähriger Tradition gehört die Fahrt mit dem Polizeiboot. Die Dienststelle in Füssen lädt die Kinder dabei seit Jahren zu einer rasanten Fahrt mit der Wasserschutzpolizei über den Forggensee ein. Ausgefallen ist es bisher nur wegen Corona und als der Forggensee wegen einer großen Dammsanierung nicht genug Wasser hatte. Seit vielen Jahren mit dabei sind außerdem Magnus Peresson mit seiner Führung durch die Füssener Altstadt und das Hohe Schloss, die Gemeinde Lechbruck mit ihrer Floßfahrt, das Walderlebniszentrum Füssen, der Ponyhof Fischer und die Jäger der Kreisgruppe Füssen des Bayerischen Jagdverbandes.

Ferienprogramm wartet auch mit Neuheiten auf

Neben diesen Dauerbrennern finden sich immer wieder neue Angebote im Ferienprogramm. Zum zweiten Mal lädt zum Beispiel das Heimatmuseum in Seeg zum Bernsteinschleifen und einem historischen Schulunterricht ein. Zum dritten Mal geht es in diesem Jahr mit der Bergwacht Füssen zum Klettern. Diese Veranstaltung entwickelt sich ebenso zum Highlight, wie das Bogenschießen mit dem Skiklub Nesselwang. Ganz neu ist heuer der Landesbund für Vogel- und Artenschutz dabei. Er nimmt die Kinder auf eine Tour zum Alatsee mit, wo verschiedene Vogelarten gesucht werden.

Sonderseiten in der AZ Füssen informieren über das Ferienprogramm

Kinder, deren Interesse nun geweckt ist und die im Verbreitungsgebiet der AZ (Füssen, Nesselwang, Pfronten, Hopferau, Eisenberg, Rückholz, Seeg, Roßhaupten, Rieden am Forggensee, Lechbruck, Halblech und Schwangau) leben, können mehr über die einzelnen Programmpunkte und die Anmeldemodalitäten am Samstag, 22. Juli, in der Allgäuer Zeitung erfahren. Auf zwei Sonderseiten wird das Programm dort ausführlich vorgestellt.