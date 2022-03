Ferienwohnungen führen im Gemeinderat Pfronten zu Diskussionen

Der Bauausschuss Pfronten fordert geringere Wandhöhen und mehr Stellplätze. Einige Gemeinderäte sehen noch ein Problem bei der Anzahl der Stellplätze.

28.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Für eine kontroverse Diskussion im Bauausschuss des Pfrontener Gemeinderats hat ein Antrag auf Neubau von sechs Ferienwohnungen im Neuer Weg in Meilingen gesorgt. Neben den Stellplätzen nahmen die Ausschussmitglieder die Wandhöhen ins Visier. Die darf die der Nachbarhäuser nicht überschreiten, beschloss der Ausschuss mit großer Mehrheit. Und die Zahl der Stellplätze müsse sich an die entsprechende Satzung halten. Unter diesen Voraussetzungen sprach der Ausschuss dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen aus.

Ausschuss Pfronten: Antrag wurde bereits schon einmal behandelt

Der Bauantrag war bereits in der vorangegangenen Sitzung behandelt worden. Weil dabei unter anderem Zweifel aufgekommen waren, ob sich das Gebäude in die umliegende Bebauung einpasse, war er damals zurückgestellt worden. Die Gemeindeverwaltung war beauftragt worden, in Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Landratsamt festzustellen, ob sich die geplanten Kniestockhöhen beziehungsweise das Bauvorhaben insgesamt in die umliegende Bebauung einfügt. Zudem gab es noch Unklarheiten bezüglich der Stellplätze. Bei einem Ortstermin stellte mittlerweile die Unteren Baubehörde des Landratsamts fest, dass sich das Gebäude nach Anpassung der Wandhöhen an die benachbarten Gebäude in die umliegende Bebauung einfügt.

Gemeinderäte: Frage der Parkplätze in Pfronten ungelöst?

Ungelöst war aber nach Ansicht einiger Gemeinderäte die Frage der notwendigen Stellplätze. Laut der gemeindlichen Stellplatzverordnung richtet sich deren Zahl bei Ferienwohnungen nach den vorhandenen Betten: Für je zwei Betten ist ein Stellplatz erforderlich. Bei sechs Ferienwohnungen à vier Betten, also insgesamt 24 Betten, müsste der Antragsteller also zwölf Stellplätze zur Verfügung stellen. Nachgewiesen wurden im Antrag aber nur neun. Das wäre bei „normalen“ Wohnungen ausreichend, für die laut Satzung 1,5 Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen sind. Ob für Ferienwohnungen wirklich mehr Stellplätze notwendig sind, bezweifelte Peter Scholz (CSU). Ihm entgegnete Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste): „Wir müssen hier auf die Einhaltung der Stellplatzverordnung dringen, da die Straße dort so eng ist, dass Parken auf der Straße nicht möglich ist.“

