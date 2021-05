Der Füssener Bauausschuss will Ferienwohnungen in einem Neubau an der Birkstraße verhindern. Warum die Erfolgsaussichten gegen Null tendieren.

06.05.2021 | Stand: 19:01 Uhr

Sie bleiben bei ihrer Haltung, auch wenn sie wissen, dass sie keine Chance haben: Erneut haben sich die Mitglieder des Füssener Bauausschusses einstimmig dagegen ausgesprochen, dass in der in Bau befindlichen Wohnanlage an der Birkstraße zwei Ferienwohnungen entstehen. Eine Entscheidung, die keinen Bestand haben wird.