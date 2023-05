Fleschhut appelliert im Bezirkstag: Förderung für Festspielhaus Füssen nicht kürzen

Nachdem sich der Freitaat lediglich mit 450.000 Euro am Defizit des Festspielhauses in Füssen beteiligt, soll der Bezirk bei seiner Unterstützung bleiben.

15.05.2023 | Stand: 17:50 Uhr

„In nahezu allen Sitzungen des Bezirks Schwaben kommt etwas Positives für das Allgäu heraus,“ sagt der stellvertretende Bezirkstagspräsident Johann Fleschhut zu jüngsten Beschlüssen. „Besonders profitieren Menschen mit Behinderungen von zusätzlichen Angeboten,“ hebt er die „soziale Hauptaufgabe des Bezirks Schwaben“ hervor, ebenso „gibt es wieder einen kulturellen Schub“.

So können in Kaufbeuren 16 neue Plätze durch die Lebenshilfe Ostallgäu für behinderte Menschen nach dem Erwerbsleben geschaffen werden. Zudem gibt es einen einen Zuschuss für eine besondere Wohnform für Menschen mit Hirnschädigung und geistiger Behinderung in Füssen.

Johann Fleschhut spricht sich dafür aus, Förderung für Festspielhaus Neuschwanstein nicht auch noch zu kürzen

Aufgrund einer reduzierten Förderung des Freistaates Bayern an das Festspielhaus Neuschwanstein von nunmehr jährlich bis zu 450.000 Euro statt der beantragten 600.000 Euro sprach sich Fleschhut im Kultur- und Europaausschuss dafür aus, nicht auch auf kommunaler Ebene zu kürzen. „Das Festspielhaus trägt erheblich zu vergleichbaren Lebensbedingungen in unserem ländlichen Gebiet bei, ohne die Vorteile der Großstadt zu haben“, brachte er sich klar ein. Nach einem Beschluss wurde der Förderzeitraum auf 2023 bis 2026 aktualisiert und die jährliche Fördersumme des Bezirks bis zu 150.000 Euro bestätigt.

Neu: Bezirk Schwaben vergibt heuer einen Architekturpreis in Memmingen

Der von Fleschhut im letzten Jahr beantragte Architekturpreis des Bezirks wird im Mai in Memmingen erstmals vergeben. Das Allgäu ist mit mehreren Preisträgern vertreten. „Ich wollte bei meinem Antrag bewirken, dass der Bezirk sich neben den Denkmälern auch mit innovativen architektonischen Werken aus unserer Zeit als Beispiel für die Zukunft beschäftigt“, sagt Fleschhut.