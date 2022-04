Feuerwehr Eisenberg: Einsätze, Ölspuren und Einschränkungen

Verein zieht bei seiner Versammlung Bilanz über zwei Jahre. Womit sie sich 2020 und 2021 beschäftigen musste.

22.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nachbarschaftshilfe beim Großbrand in Hopfen im Januar 2020, insgesamt zehn Einsätze in 2020 und sieben in 2021. Diese Bilanz über die zwei vergangenen Jahre hat der Freiwillige Feuerwehr Eisenberg nun gezogen. Corona und die damit verbundenen Einschränkungen bestimmten – wie vielerorts – das Vereinsgeschehen.

Vorsitzender Robert Fritz hob bei der gut besuchten Versammlung die Teilnahme von Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler, Kreisbrandmeister Alexander Schneider, Eisenbergs stellvertretende Bürgermeisterin Eva Schabel und der Ehrenmitglieder Wilhelm Pracht und Ludwig Brenner hervor.

133 Mitglieder

Der Verein zählt 133 Mitglieder, davon 68 Aktive und drei Ehrenmitglieder. Nachwuchssorgen habe der Verein nicht.

Trotz der sonstigen Einschränkungen war die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet, der Übungsbetrieb wurde im eingeschränkten Rahmen durchgeführt.

Ausbildungen abgeschlossen

Im Oktober 2020, nachdem die Beschränkungen kurzzeitig gelockert wurden, legten sieben Prüflinge die MTA-Prüfung ab, im Oktober 2021 legten vier Absolventen die Zwischenprüfung ab. Von größeren Bränden blieb Eisenberg verschont. Mehrmals waren Ölspuren zu beseitigen. Auch einen Hochwassereinsatz gab es nach Starkregen am Burgweg und zu einen Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr gerufen, berichtete Kommandant Christoph Kössel.

Fahrzeughalle verschönert

Die etwas ruhigere Zeit wurde jedoch sinnvoll genutzt: Frisch gestrichen wurde die Fahrzeughalle und neue Tore eingebaut. Kössel stellte neue Schutzanzüge mit integrierter Abseileinrichtung vor, mit denen alle Personen der Atemschutztruppe ausgerüstet wurden.

Am Schluss dankte auch Vorstand Robert Fritz insbesondere der Fahnensektion sowie dem Hausmeisterpaar Marlene und Moritz Brenner für ihre zuverlässige und gute Arbeit. Zum Grillfest der Feuerwehr, das am 23. Juli stattfindet, wurde bei der Versammlung bereits eingeladen.

Geehrt wurden:

Robert Fritz, der seit 40 Jahren an vielen Fronten für die Eisenberger Feuerwehr kämpft. Er war 18 Jahre Erster Kommandant und ist seit 2018 Vorsitzender. Dafürerhielt er das Goldene Ehrenabzeichen des Bayerischen Feuerwehrverbandes.

Markus Lory und Wolfgang Stapf mit Urkunden und Silbernen Ehrenkreuzen für jeweils 25 Jahre aktiven Dienst.

