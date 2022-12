Feuerwehrkommandanten von Füssen und Schwangau: Brandgefahr steigt mit der Zeit

Die Kommandanten der Feuerwehren Füssen und Schwangau geben Tipps für ein sicheres Weihnachtsfest. Auch die Bergwacht steht über die Festtage bereit.

24.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Während die Feiertage für viele Menschen tatsächlich freie Tage sind, gibt es Berufsgruppen und Ehrenamtliche, die entweder Arbeiten müssen oder auf Abruf stehen: Darunter fallen auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und Bergwacht. Die Feuerwehrkommandanten Martin Schweiger (Schwangau) und Thomas Roth ( Füssen) haben dabei auch Tipps, wie das Weihnachtsfest ohne Brände über die Bühne geht.

Die Brandgefahr steigt mit der Zeit, sagt Thomas Roth. Damit meint er Adventskränze oder Christbäume die mehrere Tage oder Wochen alt sind, mittlerweile trockene Nadeln haben und sich deshalb schnell entzünden können. „Am besten, man lässt die Kerzen nicht unbeaufsichtigt und nicht bis zum Schluss brennen.“ Hilfreich sei es, einen Eimer oder Topf mit Wasser im Raum zu haben oder einen kleineren Feuerlöscher. Damit bei einem Entstehungsbrand sofort reagiert werden könne, so Roth.

Feuerwehr Füssen: Keine vermehrten Einsätze über Weihnachten

Grundsätzlich sind die Einsatzkräfte in sogenannte Schleifen eingeteilt. Jede Schleife ist mit einer bestimmten Anzahl an Kräften besetzt. Wird die Vollschleife alarmiert, werden etwa 70 Feuerwehrler informiert. Natürlich kommen dann nicht alle zum Einsatzort, erläutert Roth – manche sind im Urlaub oder krank. Bei kleineren Einsätzen, etwa einer Ölspur, brauche es auch entsprechend weniger Personal als bei einem Großbrand. Dass es über die Festtage vermehrt zu Einsätzen kommt, kann Roth nicht bestätigen.

„Wir haben keine Sonderlage über die Festtage“, sagt auch Schwangaus Kommandant Martin Schweiger. Eher an Silvester könne es wegen des Feuerwerks kritisch sein. Wird in Schwangau alarmiert, erreicht das je nach Schleife bis zu 100 aktive Feuerwehrler. Wie in Füssen auch, rücken nicht alle aus – es komme auf die Lage an. Nach den eher ruhigeren Coronajahren habe sich die Anzahl der Einsätze wieder auf dem Vor-Corona-Niveau eingependelt, berichtet Schweiger. Über die Feiertage rechnet er unter anderem wieder mit Brandmeldeanlagen von Hotels, die auslösen oder aufgrund der Wetterlage mit Stürmen.

Den Dienstplan zu füllen, ist über die Weihnachtstage schwieriger als sonst, sagt der Füssener Bergwachtler Markus Albrecht. „Aber der Dienstplan muss gefüllt sein.“ Ansonsten seien die Tage nicht anders, als die anderen 365 des Jahres. „Wir haben immer fünf Einsatzkräfte im Dienst“, sagt Albrecht: Einen Einsatzleiter und vier Aktive aus der Mannschaft. Diese Kräfte rücken im Falle eines Alarms aus. Handelt es sich um einen größeren Einsatz, werde nachalarmiert. Das läuft auch per App über Smartphones. Außerdem können die Einsatzkräfte die Tage bei Freunden, Verwandten oder Familie verbringen – denn „gestartet wird immer von Zuhause aus“, berichtet der Bergwachtler. Die Wache ist nicht besetzt – auch an den anderen Tagen im Jahr.

Winterzeit ist für die Bergwacht Füssen eine ruhigere Zeit: Einsätze beispielsweise am Tegelberg

Der Winter ist für die Bergwachtler eher eine ruhigere Zeit im Vergleich zu den Sommermonaten. Dennoch gibt es immer wieder Einsätze. Die Skisaison startet und die Bergbahnen gehen in die Wintersaison. In den Skigebieten ist auch immer eine Skiwacht im Einsatz, sagt Albrecht.

Weil das unter der Woche ehrenamtlich nicht umzusetzen sei, werde diese von der Stiftung Sicherheit im Skisport finanziert – an Feiertagen und am Wochenende sind aber Freiwillige im Einsatz. Die Bergwacht Füssen müsse dann zum Beispiel ausrücken, wenn abseits der Piste – etwa Skitourengeher – verunglücken.

Über die Feiertage kommen auch wieder vermehrt Urlauber und Touristen in die Region. Es sind also auch im Winter Menschen auf Winterwander- und Höhenwegen unterwegs. „Da kommt dann schon immer wieder mal etwas vor“, sagt Albrecht mit Blick auf Einsätze. Aber: Es gebe aber über die Feiertage kein erhöhtes Vorkommen.