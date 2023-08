Mann wirft brennenden Handyakku in Papierkorb - Feuerwehreinsatz

Wohin mit einem Handyakku, der sich entzündet hat? Ein Mann aus Rieden warf ihn kurzerhand in den Papierkorb - und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

14.08.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Am Sonntagabend hat ein Mann aus Rieden im Ostallgäu seinen brennenden Handyakku ganz einfach in den Papierkorb geworfen und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, bildete sich daraufhin sehr viel Rauch.

Qualmender Papierkorb in Rieden löste Feuerwehreinsatz aus

In der Wohnung des Mehrfamilienhauses sprang der Rauchmelder an und löste einen Einsatz der Feuerwehr aus. Niemand verletzte sich, außer des unbrauchbaren Akkus entstand kein Schaden. Gegen den Mann läuft ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil er seinen Akku gedankenlos in dem Papierkorb entsorgen wollte.

