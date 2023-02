Das war der 50. Gaudiwurm in Hopferau: Über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen

Bei strahlendem Wetter schlängelt sich der Faschingsumzug durch Hopferau. Manche Gruppe vom Nachtumzug sieht man nun deutlich besser. Über 6000 Narren verfolgen das Geschehen.

21.02.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Faschings-Umzug in Hopferau: „’s war immer so!“ Heuer schlängelte sich der Gaudiwurm zum 50. Mal durch den Ort, auch wenn er eher als Würmchen begonnen hatte – der Spaß jedenfalls war ihm in die Wiege gelegt und hat an Intensität nichts verloren, im Gegenteil: Die Zuschauerzahlen sprechen für sich, heuer waren es nach offizieller Schätzung mehr als beim Nachtumzug, das heißt 6000 plus.

Strahlendes Wetter in Hopferau: Faschingsumzug ist ein voller Erfolg

Bei strahlendem Wetter formierte sich am Dienstag der Zug in der Alpenblickstraße und zog über die Schlossgasse hinunter auf die Hauptstraße, angeführt von den kleinen und großen Vampiren der „Schloßbergler“ und dem Musikverein Hopferau. Auch das Zugende wurde von den Einheimischen besetzt: Auf die „Pusteblumen“ der Blumenfrauen und den Prunkwagen mit Prinzengarde samt Prinzenpaar folgte wie üblich die Narrenkappe samt Einladung aufs nächste Jahr.

Dazwischen tummelte sich so mancher Verein, wobei dem Einfallsreichtum keinerlei Grenzen gesetzt waren. Dass die meisten Gruppen bereits im Nachtumzug mit von der Partie gewesen waren, kam allen zugute: Man sah halt trotz der Illumination zuvor nun mehr von den Maskerern. Ob sich die eher lichtscheuen Blutsauger und Vampire allerdings bei frühlingshaftem Sonnenschein in ihrem Element befanden, sei dahingestellt. Die „Faschings Gruzg´a“ (Hopferau) in ihrem Spiegel-Outfit freuten sich dagegen auch über ihre Prämierung in Fischen und Rieden, dem „Saunaclub“ aus Schwangau kam der Sonnenschein wohl ebenso gelegen wie „Heidi aus den Bergen“ (Hopfen) samt Alm-Öhi und Geißen-Peter (Fräulein Rottenmeier mal ausgenommen). Auch die prämierte Rakete „BAVARIA Oans“ aus Söders Weltraum-Programm (Mega-Team) dürfte vom Wetter profitiert haben.

Nachbargemeinden waren auch in Hopferau: Nesselwang, Weißensee, Oy, Seeg und andere

Eher witterungsunabhängig waren dagegen die knorrigen Gestalten aus Gallien mit Asterix und Obelix (Rückholz), die „Hawaii´anischen Krieger“ (Reutte) oder „Lucky Luke“ (Niederhofen), „Bud Spenzer & Terence Hill“ (Hüttenfreunde Lengenwang) – ganz zu schweigen von den Klosterinsassen aus Weißensee und Nesselwang, ganz abgesehen von weiteren höllischen und himmlischen Gestalten. Wahre Konstanten im Umzug und stets gerne gesehen waren vor allem auch die Garden aus Oy, Seeg, Schwangau und Hopferau … Ohne die nun nicht genannten Gruppen wäre der Umzug sicherlich nicht so farbenfroh und ideenreich gewesen. Ein Dank also an alle Teilnehmer, Helfer und Ausrichter – die Zuschauer belohnten es durch ihren Applaus.