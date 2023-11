Flüchtlingsheim Nesselwang: Nun hat auch das Gericht entschieden

Eine Nachbarin des geplanten Flüchtlingsheims in Nesselwang war vor das Verwaltungsgericht in Augsburg gezogen. Nun fällten die Richter ein Urteil.

30.11.2023 | Stand: 15:24 Uhr

Erst am Mittwoch hatte der Petitionsausschuss des bayerischen Landtags eine Beschwerde gegen das geplante Flüchtlingsheim in Nesselwang abgelehnt. Nun ist auch klar, wie das Verwaltungsgericht Augsburg das Vorhaben sieht: Die Richter wiesen die Klage ab. Das teilt Dr. Florian Jung, Richter am Verwaltungsgericht und Pressesprecher, auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Begründung, warum so entschieden wurde, lieferte Jung auf Nachfrage bislang nicht.

Wie berichtet, hatte der Marktgemeinderat ein geplantes Flüchtlingswohnheim an der Hauptstraße abgelehnt. Die dortigen Räume seien für die geplante Belegung zu eng, umgebende Freiflächen gebe es nicht, weshalb das Entstehen eines sozialen Brennpunkts befürchtet werde, hieß es zur Begründung. Dennoch genehmigte das Landratsamt Ostallgäu die Nutzungsänderung für das bisherige Einzelhandelsgebäude. Zwischenzeitlich zog eine Nachbarin gegen das Vorhaben vor Gericht: Die Baugenehmigung durch das Landratsamt sei rechtswidrig und deshalb aufzuheben, weil die nachbarschaftlichen Belange nicht berücksichtigt worden seien.

Petitionsausschuss des Landtags gibt Behörden Hinweise zum Flüchtlingsheim Nesselwang

Doch die Richter folgten dieser Argumentation nicht. Ebenso lehnte der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden des bayerischen Landtags eine Petition ab. Diese hatten laut Lebensgefährte der Klägerin 500 Nesselwanger unterschrieben. Die Ablehnung bedeute aber nicht, dass der Ausschuss das Vorhaben aktiv begrüße, stellt der CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Er ist einer der sogenannten Berichterstatter des Petitionsausschusses zu diesem Fall. „Wir können nur das Verwaltungshandeln überprüfen und schauen: Haben Behörden Fehler gemacht?“, erklärt Miskowitsch. Hier sei das Ergebnis: „Es ist kein falsches Handeln der Behörden zu erkennen.“ Die Beschwerde wurde also abgelehnt.

Exponierter Standort mitten im Ort ist "nicht ganz optimal"

Allerdings habe der Ausschuss auch zwei Hinweise gegeben, berichtet Miskowitsch: Die Mitglieder hätten Verständnis, dass der exponierte Standort mitten im Ort „nicht ganz optimal ist“. Deshalb wurde das Landratsamt darauf hingewiesen, „bei der Auswahl der Beleger sensibel vorzugehen“, berichtet der CSU-Abgeordnete weiter, der für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost seit 2018 im Landtag sitzt. Das heißt konkret: Es sollten nicht zu viele Nationalitäten unter einem Dach wohnen - insbesondere diejenigen, von denen bekannt sei, dass sie sich in der Regel nicht so gut verstehen. „Hier gibt es ja bereits Erfahrungswerte“, sagt Miskowitsch.

Die Regierung von Schwaben als zuständige Behörde hatte bereits mitgeteilt, dass das Objekt als sogenanntes Übergangswohnheim genutzt werden soll für Menschen, die sofort nach der Einreise ein Aufenthaltsrecht haben und arbeiten dürfen. Das seien Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge, Personen, die über humanitäre Aufnahmeprogramme aufgenommen wurden (in den letzten Jahren überwiegend Afghanen und Syrer) oder afghanische Ortskräfte. Bis zu 32 Personen sollen in dem Flüchtlingsheim unterkommen.

Diskussion über Geflüchtete: Wie geht es in Westendorf weiter?

