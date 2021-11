Flurneuordnung in Pfronten: Was lange währt …

Die Planungszeit von zehn Jahren ist nicht das einzige Kuriosum beim Straßen- und Wegebau im Pfrontener Ortsteil Rehbichel. Warum die Gemeinde die Grundstückseigentümer vor höheren Anteilen bewahrt.

29.11.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Zu einem Kuriosum hat die Debatte über die Kostensteigerung bei der Flurneuordnung Rehbichel im Pfrontener Gemeinderat geführt: Nachdem alle drei Bürgermeister ebenso wie der Gremiumsälteste Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste) selbst Grundstücke im fraglichen Bereich besitzen und damit nicht mitdiskutieren durften, musste mit Peter John ( SPD) bei diesem Punkt erstmals ein einfacher Gemeinderat die Leitung der Sitzung übernehmen. Nicht viel weniger kurios präsentierte sich das diskutierte Problem: Weil sich die Planung des Straßen- und Wegebaus um Rehbichel zehn Jahre lang hinzog, wuchsen die Kosten von ursprünglich geschätzten 1,8 Millionen Euro auf 4,3 Millionen Euro. Weil die Kostenbeteiligung der betroffenen Grundstücksbesitzer 2011 zu Beginn des Verfahrens auf 500 Euro pro Hektar gedeckelt wurden, muss die Gemeinde als weitere Beteiligte deutlich tiefer ins Säckel greifen.

Eigenanteil allein durch Inflationsrate zwei Prozent höher

Dass die Teilnehmer der Flurneuordnung, also die Grundbesitzer, nicht wenigstens einen kleinen Teil der Mehrkosten übernehmen, sorgte im Gemeinderat für Diskussionen und zwei Gegenstimmen. So hatte Ludwig Schneider (Pfrontner Liste) ausgerechnet, dass der Eigenanteil alleine durch einen Ausgleich der Inflationsrate von zwei Prozent durch Zins und Zinseszins in zehn Jahren von 500 auf 600 Euro pro Hektar angehoben werden müsste. Die Mehrheit der Gemeinderäte wollte aber lieber „kein Fass mehr aufmachen“ (Peter John, SPD) oder zu „quasi erpresserischen Methoden“ greifen (Martin Haff, Pfrontner Liste). Sie überzeugte dann wohl das Argument, dass man als Gemeinde trotz der Kostensteigerung dank großzügiger Fördermittel die baufälligen Ortsverbindungsstraßen nach Kreuzegg, Kappel und Schweinegg sehr günstig gerichtet bekomme mit einem Kostenanteil von insgesamt nur 868.000 Euro. Dafür bekomme die Gemeinde einen großen Mehrwert, betonte beispielsweise Axel Bertle (Aktiv für Pfronten). Michael Seidler vom Amt für Ländliche Entwicklung hatte dem Gremium versichert, dass das Amt weiterhin zu seinem ursprünglich zugesagten großzügigen Fördersatz von 85 Prozent stehe. Man bitte lediglich darum, den Bau der insgesamt 8,8 Kilometer Straßen und Wege auf acht bis zehn Jahre verteilen zu dürfen. Regulär wären dafür ohnehin schon fünf bis sechs Jahre nötig. Straßen und Wege, die mit öffentlichen Mittel errichtet werden, müssen stets der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, erklärte Seidler auf Nachfrage.

Nicht nur lange Planungszeit schuld an Kostenstigerung

Die Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Schätzung liege nicht alleine an der ungewöhnlich langen Planungszeit und steigenden Materialpreisen, antwortete er auf Nachfrage von Josef Steiner (Pfrontener Liste). Hingezogen habe sich vor allem die Arbeit des von der Planungsfirma SWECO beauftragten Landschaftsplanungsbüros LandSchafftRaum. Kostensteigerung seien auch entstanden, weil zwei Brückenbauwerke und einige Wege zusätzlich aufgenommen wurden und für die Wege wegen der Hanglage in weiten Teilen Schwarzdecken statt der günstigeren, aber abschwemmungsgefährdeten Kiesdecken erforderlich seien.

Im Übrigen versuche man ohnehin, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, erklärte Seidler auf die Nachfrage von Rita Kiechle (Pfrontner Liste) nach „Abspeckmöglichkeiten“. Man könnte höchstens einzelne Wege herausnehmen. Davor warnte jedoch Anna Kleinhans (CSU), weil das für Diskussionen im Dorf sorgen würde, wenn dem einen „sein Weg“ gebaut würde, dem anderen aber nicht.

Lesen Sie auch Millionenprojekt biegt auf die Zielgerade ein

Lesen Sie auch