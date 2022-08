Wie die Region im südlichen Ostallgäu vom Ammergebirge profitiert

Greenpeache–Vortrag: Der Förderverein Nationalpark Ammergebirge lädt Waldexperten Volker Oppermann ein. Was die Naturwaldausweisung gebracht hat.

03.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Förderverein Nationalpark Ammergebirge hat Volker Oppermann, Waldexperte von Greenpeace Bayern für einen Vortrag eingeladen. Oppermann machte dabei deutlich, wie wichtig es ist, dass das Ammergebirge mit seiner ökologischen Bedeutung für die Zukunft erhalten bleibt und wie die Region davon profitieren kann.

Ammergebirge: Naturschutzgebiet mit fast 30.000 Hektar

Deutschlands größtes Naturschutzgebiet mit fast 30.000 Hektar – mit großen Teilen ohne beziehungsweise naturnaher Holznutzung – wurde schon 1926 gegründet. Es ist ein Hotspot der Biodiversität, hieß es in dem Vortrag. Das Ammergebirge hat eine herausragende Stellung aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes. Der vielfältige, zum Teil sehr alte Waldbestand und das Vorkommen an überregional bedeutenden Pflanzen- und Tierarten unterstreicht dieses hohe Ansehen. Im größten Bergmischwald Deutschlands auf Kalk besteht noch die naturnahe Baumartenzusammensetzung aus Fichte, Kiefer, Buche und Tanne. Zudem hat die Verzahnung der Bergwälder mit Schneeheide-Kiefernwäldern und Latschenfeldern einen hohen Naturschutzfaktor. Auf den Fels- und Schuttfluren befindet sich eine Vielzahl von seltenen Pflanzenarten. Deshalb ist es laut Oppermann sehr wichtig, dass das Ammergebirge mit seiner ökologischen Bedeutung für die Zukunft erhalten wird.

Das Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt in Deutschland war es, zwei Prozent der Landesfläche bis 2020 als Wildnisgebiete zu sichern. Bis heute seien laut Oppermann gerade einmal 0,6 Prozent erreicht. Bei den Wäldern war die Quote in Bayern 2021 mit 3,16 Prozent noch weit vom Zehn-Prozent-Ziel entfernt.

Mit der Naturwaldausweisung 2020 wurden im Ammergebirge Waldflächen von knapp 6.000 Hektar als Naturwald geschützt. Nachdem in diesen Wäldern die forstliche Nutzung unterbleibt, stellen sie nach Oppermann eine Vorform von Wildnisflächen dar und könnten durch eine Abrundung in Richtung eines Nationalparks weiterentwickelt werden.

Ist die Holzgewinnung im Ammergebirge noch lohnend?

In der Diskussion wurde die Meinung vertreten, die Bayerischen Staatsforsten hätten mit der Ausweisung von Naturwäldern wohl auch darauf reagiert, dass die Holzgewinnung in einigen Lagen des Ammergebirges wirtschaftlich nicht lohnend sei und durch den Verzicht auf eine forstwirtschaftlich Nutzung zugleich der Umweltgedanke gestärkt würde. Zugleich liegt seine Funktion als Erholungswald immer stärker im Mittelpunkt. Oppermann stellte der Wildnis weitere Waldfunktionen zur Seite, den Klima- und Hochwasserschutz, die Schatzkammer für Naturkapital und die Erforschung und Vermittlung von Wissen um die vielfältigen Aufgaben des Waldes. Seiner Meinung nach erfüllt das Ziel Natur Natur sein lassen die Aufgaben des Waldes in großen Teilen des Ammergebirges am besten.