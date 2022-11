Verwenden statt verschwenden: Foodsharing in Pfronten weitet das Angebot aus

Im ehemaligen Bahnhofskiosk haben die Foodsharing-Mitarbeitenden ihr neues Domizil. Was beim Fairteiler in Pfronten mittlerweile noch neu ist.

Jeden Montag und Freitag von 12 bis 17 Uhr laden die Pfrontener Fairteiler-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum kostenlosen Foodsharing-Einkauf. Dann verwandeln fleißige Hände den ehemaligen Bahnhofskiosk in einen liebevoll gestalteten Marktstand mit Gebäck, Gemüse, Früchten und vielem mehr. Alle sind herzlich eingeladen, sich an dem Sortiment in haushaltsüblicher Menge zu bedienen.

Foodsharing: Verwenden statt verschwenden

Viele ortsansässige Lebensmittelgeschäfte stellen mittlerweile ihre Waren zur Verfügung nach dem Motto: Verwenden statt Verschwenden. Auch Privatspender können die Aktion mit Sachspenden rund um den täglichen Bedarf, beispielsweise Kosmetika, unterstützen. Für die zehn Ehrenamtlichen steht zweimal wöchentlich die Abholung und Sichtung der Lebensmittel an. „Wir benötigen schon einige Stunden, bis unser Sortiment zur Abholung bereit steht“, sagt Foodsaverin Ortrud Wirth.

Sortiment wächst des Fairteilers in Pfronten

Seit die fairen Verteilerinnen im Mai nach Pfronten-Ried umgezogen sind, hat sich das Sortiment stetig erweitert. Durch die Spenden von Kühlschränken des Sunrise Belvedere, von Schreibwaren Ortner sowie von Marlene und Ludwig Friedl, sind jetzt auch gekühlte Lebensmittel im Angebot.

Durch zusätzliche Biertischgarnituren vom Sudhaus in Eisenberg-Speiden und der Rettenberger Brauerei Engelbräu konnte das Sortiment nochmals aufgestockt werden. „Viele Leute nehmen unser Angebot gerne an, und es werden immer mehr“, freut sich Mitorganisatorin Andrea Brunhuber.

Pfrontener Bürgermeister lobt Engagement

Kürzlich kam Bürgermeister Alfons Haf vorbei, um sich bei den Frauen für ihren Einsatz zu bedanken. Das Gebäude am Bahnhof ist Teil des ISEK-Förderprogramms (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte), in dessen Rahmen das in die Jahre gekommene Häuschen von der Städtebauförderung profitieren soll. „Gerade die ressourcenschonende Wertschätzung für Lebensmittel und das ehrenamtliche Engagement der Helferinnen finde ich super“, meinte Bürgermeister Haf. Daher dürfen die Foodsaverinnen auch weiterhin auf die volle Unterstützung der Pfrontner Gemeinde zählen.

