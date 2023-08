In sieben Metern Tiefe entdeckt: Boots-Anhänger versinkt im Forggensee

In sieben Metern tiefe orteten die Einsatzkräfte der Wasserwacht Füssen den Anhänger. Warum der Bootsbesitzer dabei noch Glück im Unglück hatte.

Ein Boots-Trailer ist im Forggensee abgetaucht und konnte nur durch die Hilfe der Wasserwacht geborgen werden. Dafür rückten die Einsatzkräfte mit speziellem Gerät an.

Einsatz am Forggensee: Wasserwacht Füssen rückt mit speziellem Gerät aus

Am Freitag wollte ein Bootsfahrer am Roßhauptener Ufer des Forggensees sein Fischerboot aus dem Wasser holen, berichtet die Wasserwacht in einer Pressemitteilung. Bei der Aktion löste sich jedoch der Bootstrailer vom Auto und rollte die Rampe hinunter in den Forggensee. „Der Bootsbesitzer konnte seinen Trailer im tiefen Wasser nicht mehr finden,“ teilt die Wasserwacht mit.

Zur Bergung bat er deshalb um Hilfe. Die „Sonar-Gruppe“ der Wasserwacht, die für die technische Suche und Ortung von Dingen zuständig ist, lokalisierte zunächst die genaue Position, Richtung und Lage des Trailers im See.

Boots-Anhänger versinkt sieben Meter im Forggensee

„Dieser war tatsächlich bis in sieben Meter Wassertiefe gerollt“, berichtete Einsatzleiter Thomas Meiler, stellvertretender Vorsitzender bei der Wasserwacht. Das Berge-Team markierte mit einer exakt positionierten Wurfboje den Punkt am Trailer, wo die Berge-Leinen angebracht werden musste.

Mit Hilfe einer Seilwinde konnte der Trailer sicher aus dem Wasser gezogen und dem Eigentümer übergeben werden. „Er hatte noch Glück im Unglück, denn der Trailer kam kurz vor der Kante eines Unterwasser-Abhanges mit rund 30 Metern Tiefe zum Stillstand“, sagte Meiler und ergänzte: Umweltschäden konnten ebenfalls vermieden werden.

