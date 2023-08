Junge Männer bauen sich eigenen Wasserskilift auf dem Forggensee

Auf dem Forggensee gibt es eigentlich keinen Wasserskilift. Ziemlich schade, dachten sich wohl drei junge Männer am Feiertag.

17.08.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Drei junge Männer haben sich am Dienstag einen Wasserskilift auf dem Forggensee bei Roßhaupten (Kreis Ostallgäu) gebaut. Das berichtet die Polizei. Sie betrieben eine Seilwinde mit einem Verbrennermotor. Mithilfe eines Kajaks wurde das Seil auf den See gezogen. Ein Wakeboarder hielt sich dann an dem Seil fest, um über das Wasser zu surfen. Die Seilwinde zog ihn wieder an Land.

Wasserskilift am Forggensee: Polizei ermittelt

Die Männer hatten keine Genehmigung für die Wasserskianlage. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei.

Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.