Forggensee: Schiff fahren 2022 - Dauer, Fahrplan, Preise, Tickets, Corona: Infos zur Forggensee-Schiffahrt

"Schiff fahren Forggensee: Dauer? Wann? Wo? Kosten?" Viele Touristen wollen am Forggensee (Ostallgäu) unterhalb von Schloss Neuschwanstein an einer Schifffahrt teilnehmen und suchen im Internet nach entsprechenden Informationen. Der Forggensee ist Deutschlands größter Stausee. Bekannt ist er neben seinem herrlichen Blick auf die Ammergauer Alpen und die Königsschlösser auch für das Festspielhaus am westlichen Ufer. Der Forggensee ist 12 Kilometer lang und drei Kilometer breit.

Wichtige News zur Forggenseeschifffahrt 2022, zu Fahrplan, Tickets, Kosten und Corona haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.

Forggensee im Allgäu: Schiffe fahren im Sommer 2022 wieder - Unterschiedliche Dauer

Die Forggenseeschifffahrt sticht auch 2022 wieder in See: Vom 1. Juni bis zum 15. Oktober sind Rundfahrten mit dem Schiff möglich, teilt die Forggenseeschifffahrt mit.

Kleine Rundfahrt (Dauer: 1 Stunde, Schiff : MS Allgäu )





Große Rundfahrt (Dauer: 1:55 Stunden, Schiff : MS Füssen )

Start und Ziel befinden sich für beide Ausflüge mit dem Schiff am Bootshafen Füssen, Parkplatz P 7. Übrigens: Im Winter und im Frühling gibt es keinen Schifffsverkehr auf dem Forggensee. (Lesen Sie auch: Forggensee im Allgäu: Wann ist er voll? Wann ist der See leer?)



Überblick kleine Rundfahrt auf dem Forggensee

Täglich 5 Rundfahrten ab dem 01.06. bis zum 15.10.2022





ab dem 01.06. bis zum 15.10.2022 Start: Bootshafen Füssen , Parkplatz P7.





Bootshafen , Parkplatz P7. Abfahrt: 10:30 11:50 13:20 14:40 16:00 Uhr





10:30 11:50 13:20 14:40 16:00 Uhr Dauer: 1 Stunde





1 Stunde Ticket: Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen .





Karten gibt es am am Bootshafen . Kosten: 12 Euro Erwachsene, 6 Euro Kinder (4-16 Jahre), 3 Euro Hunde, 2 Euro Fahrrad





12 Euro Erwachsene, 6 Euro Kinder (4-16 Jahre), 3 Euro Hunde, 2 Euro Schiff : MS Allgäu . Es ist das kleinere der beiden Forggenseeschiffe. 80 Sitzplätze hat es unter Deck. 110 Sitzplätze bietet die MS Allgäu auf dem Sonnendeck.

Schiff fahren auf dem Forggensee: Auch 2022 heißt es wieder "Leinen los" auf dem Stausee bei Füssen im Ostallgäu. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Überblick große Rundfahrt auf dem Forggensee

Täglich 3 Rundfahrten von 01.06. bis 03.10.2022 ( Achtung: Nur noch zwei Rundfahrten sind es vom 4.10. bis 15.10.2022 )





von Achtung: Nur noch zwei Rundfahrten sind es vom 4.10. bis 15.10.2022 Start: Bootsfahren Füssen , Parkplatz P7





Bootsfahren , Parkplatz P7 Abfahrt: 10:00, 12:30, 15:00 Uhr





10:00, 12:30, 15:00 Uhr Dauer: 1:55 Stunden





1:55 Stunden Tickets: Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen .





Karten gibt es am am Bootshafen . Kosten: 16 Euro Erwachsene, 8 Euro Kinder (4 - 16 Jahre) , 39 Euro Familienkarte (Eltern/Großeltern und ab zwei eigene Kindern)





16 Euro Erwachsene, 8 Euro Kinder (4 - 16 Jahre) , 39 Euro Familienkarte (Eltern/Großeltern und ab zwei eigene Kindern) Schiff : MS Füssen . Es ist das größere der beiden Forggensee-Schiffe. Es hat 220 Sitzplätze innen und 180 Sitzplätze außen. Der Forggensee im Ostallgäu ist der größte Stausee Deutschlands. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Wem eine "normale" Ausflugstour nicht ausreicht: Sowohl die MS Allgäu (bis zu 80 Personen) als auch die MS Füssen (bis zu 200 Personen) können von 1. Juni bis 15. Oktober für Feste und Events gebucht werden. Die MS Allgäu kostet 400 Euro pro Stunde (plus 19 Pozent Mehrwertsteuer), die MS Füssen 800 Euro (plus 19 Prozenz Mehrwertsteuer).

(Alle Angaben ohne Gewähr. Hinweis für Tagesausflügler: Es gibt verschiedene Ermäßigungen für eine Schifffahrt auf dem Forggensee. Mehr dazu lesen Sie hier.)

Schiffahrt auf dem Forggensee: Corona-Regeln oder nicht? Das gilt ab 1. Juni aktuell

Vor der Abfahrt ist eine Registrierung am Infopoint erforderlich. "Am besten laden Sie sich bereits im Vorfeld die Luca-App auf Ihr Smartphone und erfassen hier Ihre notwendigen persönlichen Daten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung. An unserem Infopoint erhalten Sie einen QR-Code für den „Check-in“ an Bord, gerne ist auch eine handschriftliche Registrierung möglich", heißt es bei der Forggensee-Schifffahrt. Zutritt auf die Schiffe sei nur mit gültigem „Check-in“ Nachweis möglich. 2021 hatten wegen der Corona-Pandemie auch bei der Forggenseeschifffahrt, einem Betrieb der Stadt Füssen, teils striktere Regeln gegolten.

