MS Füssen und MS Allgäu fahren wieder über den Forggensee. Der Werkleiter hofft auf viele Gäste. Hohe Energiepreise und Personalmangel dämpfen die Erwartungen.

01.06.2022 | Stand: 06:32 Uhr

Diesen Mittwoch stechen die MS Füssen und die MS Allgäu wieder in See, die Saison der Forggenseeschifffahrt startet. Acht Rundfahrten stehen täglich auf dem Programm. Neben der geänderten Route gibt es heuer einige weitere Neuerungen.

Obwohl die Pandemie an Board der Ausflugsschiffe kaum noch eine Rolle spielt, schippert die Forggenseeschifffahrt noch immer durch unruhiges Gewässer, berichtet Werkleiter Helmut Schauer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Schwer zu kämpfen“ habe der einzige Schifffahrtsbetrieb im Allgäu mit den hohen Energiepreisen.

Forggenseeschifffahrt:Treibstoff mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr

Die MS Allgäu und die MS Füssen fahren seit mehreren Jahren mit Flüssigerdgas. Der Liter kostet aktuell rund 1,25 Euro (Stand 31. Mai). Noch vor einem Jahr lag der Literpreis unter 60 Cent, wie verschiedene Vergleichsportale zeigen. Auch ganz banale Dinge wie neue Bojen, Pumpen oder Fritteusenfett seien deutlich teurer und schwerer erhältlich geworden, sagt Schauer.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Bemerkbar machen sich die hohen Betriebskosten für die Gäste durch deutlich gestiegene Preise. Ein Erwachsenen-Ticket für die große Rundfahrt kostet heuer 16 Euro, für die kleine Schleife 12 Euro. 2020 waren das jeweils noch drei Euro weniger. Dafür wurde die Altersgrenze für Kinder von 14 auf 16 Jahre angehoben. Dadurch versuche man, der Preiserhöhung „ein wenig entgegenzuwirken“, sagt Schauer. Eine Zusammenfassung der Ticketpreise und Fahrpläne lesen Sie hier.

MS Füssen und MS Allgäu: Dringend Service-Kräfte und Kapitän gesucht

Lesen Sie auch

Tourismus in Füssen Die Route der Forggenseeschifffahrt wird schon wieder neu ausgerichtet

Doch die hohen Kosten sind nicht das einzige Problem. „Wir suchen händeringend nach Personal für die Gastronomie“, sagt Schauer. Zwei Service-Mitarbeiter fallen längerfristig aus. Bisher habe sich aber niemand als Ersatz beworben. „Im schlimmsten Fall müssen wir eine der beiden Rundfahrten reduzieren“, sagt Schauer.

Zum Test lief die MS Allgäu bereits am Dienstag, 31. Mai, alle Anlegestellen am Forggensee bei Füssen an. Richtig los geht es mit dem Passagierbetrieb aber erst am Mittwoch, 1. Juni. Bild: Benedikt Siegert

Lesen Sie auch: Die Route der Forggenseeschifffahrt wird schon wieder neu ausgerichtet

Hinzu kommt, auch einer der Kapitäne fehlt ab Anfang Juli. Seit Monaten sucht die Forggenseeschifffahrt nach einem Nachfolger für den langjährigen technischen Betriebsleiter und Schiffsführer Dirk Schranz, der zum 30. Juni als Kapitän der MS Füssen aufhört – bislang ohne Erfolg. „Vor fünf bis zehn Jahren folgten auf eine Anzeige fünf, sechs Bewerbungen. Heute ist es vielleicht eine. Das ist keine leichte Zeit für uns“, sagt Schauer.

Problem: Wenig Schifffahrt in der Umgebung

Problematisch sei, dass es in der Umgebung kaum Schifffahrt gibt und demnach auch kaum geeignetes Personal. Die nächsten Betriebe sind am Staffelsee und Ammersee. „Leider sind wir nicht an der Nordsee“, sagt Schauer.

Es gibt aber auch Entwicklungen, die den Werksleiter positiv stimmen. Beispielsweise seien dieses Jahr bereits alle 50 Sonder- und Charterfahrten ausgebucht. Bei den Rundfahrten rechnet Schauer mit deutlich mehr Gästen als in den vergangenen beiden Jahren. Vor allem auf die deutschen Touristen setzt er: „Ich weiß aber nicht, ob so viele ausländische Gäste kommen, wie vor der Pandemie und wie die Auslastung in den Hotels ist.“

Corona-Regeln auf dem Schiff: Registrierung fällt weg, Maskenpflicht bleibt

Immerhin können die Schiffe wieder mit voller Auslastung fahren, coronabedingte Registrierungen fallen weg und der Einstieg ist an allen Anlegestellen möglich. Nur eine Beschränkung bleibt: Die Maskenpflicht beim Zustieg und auf den Wegen im Innenbereich. Schauer hadert damit, denn „die Gäste wollen keine Maske tragen“, sagt der Werkleiter.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.