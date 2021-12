Dank Franz Abt wurden die Festgottesdienste in Eisenberg-Zell noch feierlicher. Als eine Bereicherung wird der über vier Jahrzehnte aktive Männerchor gesehen.

Von Albert Guggemos

20.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Was wären die Gemeinde Eisenberg und die Pfarrgemeinde Zell ohne das Engagement dieses Mannes? Franz Abt, der ehemalige Hauptschullehrer, lebt seit 1971 in Zell, wo er zunächst an der Teilhauptschule I die fünfte Klasse unterrichtete. Diese wurde zum Schuljahr 1978/79 der Hauptschule Füssen zugeordnet, wo Abt bis zum Erreichen des Pensionsalters wirkte. Franz Abt stammt aus dem Kemptener Stadtteil St. Mang und hat in Dillingen Theologie und Lehramt studiert. Jetzt wird er 80 Jahre alt.