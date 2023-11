Frauenbund Schwangau löst sich auf

Der Verein war unter anderem nicht einverstanden mit Beitragserhöhungen durch den Diözesanverband. Wie die Arbeit des Frauenbundes Schwangau in Zukunft aber weitergeführt werden soll.

01.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Nun ist es beschlossene Sache: der Frauenbund Schwangau-Waltenhofen wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Die Vorsitzende des 1987 gegründeten Zweigvereins Gisela Lederer sagte bei der Begrüßung: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen.“ Aber es hatte in der vergangenen Zeit einige Gründe gegeben, die diesen Schritt notwendig gemacht hätten. Die Arbeit des Frauenbundes soll aber in anderer organisatorischer Form weitergeführt werden.

Frauenbund Steingaden hat gerade 90. Geburtstag gefeiert

Die Auflösungsversammlung im Schloßbrauhaus war gut besucht, die Vorsitzende Lederer und zeigte sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme. Glückwünsche richtete sie an die Bezirksvorsitzende Hildegard Lutz, zugleich auch Vorsitzende des Zweigvereins Steingaden, der zuletzt sein 90-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Ein runder Geburtstag, den der Frauenbund Schwangau-Waltenhofen nicht erreichen kann.

Auch Füssener Tafel wird bedacht

Bereits bei der Jahresversammlung im Juli war die Auflösung des Schwangauer Frauenbunds besprochen worden, jetzt mussten die anwesenden Mitglieder noch darüber abstimmen. Das taten sie einstimmig, und damit war das erreicht, was zur Auflösung des Vereins erforderlich war. Auch darüber, was mit dem Vereinsvermögen nun geschehen soll: Es wird an zwei Einrichtungen gespendet, und auch dies wurde einstimmig beschlossen. Unterstützt werden die Füssener Tafel und die Pfarrei Schwangau-Waltenhofen.

Nur ein Bruchteil des Mitgliedsbeitrags blieb beim Zweigverein Schwangau

Doch was waren nun die Gründen, die zur Auflösung geführt haben? Unter anderem gehörten dazu die Steigerungen des Mitgliedsbeitrages, von dem nur ein Bruchteil beim Zweigverein selbst verbleibt, und mit diesem man kaum kostendeckend arbeiten könne, erklärte die Vorsitzende. Seit drei Jahren sei der Beitrag vom Diözesanverband immer wieder schrittweise erhöht worden. Dagegen erhob der Schwangauer Verein Einspruch, unter anderem mit der Begründung der oftmals geringen Renten der vielen Seniorinnen unter den Mitgliedern. Jedoch wurde dieser Einspruch vom Diözesanverband abgewiegelt. Das sei doch höchstens eine Tasse Kaffee im Jahr, zitierte Lederer den Wortlaut der Absage mit Unverständnis.

Meist nur im Augsburger Raum

Ein weiterer Grund für die Auflösung war, dass die meisten der angebotenen Veranstaltungen des Verbands nur im Augsburger Raum stattfänden. Dorthin zu gelangen, sei insbesondere für ältere Damen oft gar nicht oder nur mit großem organisatorischem Aufwand möglich.

Zuletzt war das immer höher werdende Durchschnittsalter natürlich auch beim Frauenbund Schwangau ein Problem: Wie bei vielen anderen Vereinen auch, ist es laut Lederer mittlerweile schwierig geworden, Mitglieder für den Vorstand zu finden. Dagegen waren aber immer viele bereitwillige Helfer für die Veranstaltungen zu finden, lobte die Vorsitzende, beispielsweise für den beliebten Mädelsmarkt, der auch wieder stattfinden soll.

Wie es jetzt weitergehen soll

Das bedeutet auch: Es geht trotz der Auflösung weiter mit dessen Projekten in Schwangau. Zwar nicht mehr in der Form als Zweigverein des Frauenbunds, aber dafür als neue Pfarrgruppe in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee. „ZAM – Zusammen-Aktiv-Mitanand“ soll die neue Gruppe heißen, die in fast derselben personellen Besetzung weitermachen möchte wie bisher und die für die Zukunft bereits einiges geplant hat. Miteinbezogen werden sollen auch Männer, und es wäre natürlich aus Sicht der Frauen auch sehr schön, wenn viele junge Leute dazukämen, damit Jung und Alt in gemeinsamen Austausch kommen. Die Konfession spielt bei der neuen Gruppe keine Rolle. Somit löst zwar der Verein sich auf, aber gleichzeitig entsteht nun etwas Neues. „Es wandelt sich“, sagte Gisela Lederer lächelnd. Das freute eine ältere Dame (84) aus der Gründergeneration sichtlich: Sie findet es schön, dass es trotzdem weitergeht und ist bereits gespannt auf die kommenden Angebote, ebenso wie ihr Mann (86), der sie an diesem Abend unterstützend begleitete.