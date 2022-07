Zweites Coronajahr bei der Nesselwanger Feuerwehr: Einsätze, aber kein Ausflug für Feuerwehr

562 Stunden weist die Bilanz des Kommandanten der Feuerwehr Nesselwang für das Jahr 2021 aus. Während der Pandemie verlief einiges anders.

11.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nesselwang Auf ein zweites Jahr in Folge im Schatten von Corona haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nesselwang bei ihrer Jahresversammlung zurückgeblickt. Wie Vorsitzender Armin Schwarz ausführte, musste der Vereinsausflug auch 2021 ausfallen, die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession war nur mit einer Fahnensektion möglich. Bis auf wenige Ausnahmen entfielen Absperr- und Parkplatzdienste, weil weniger Veranstaltungen im Ort stattfanden. Ausbildungen und Übungen wurden zurückgefahren oder als Online-Schulungen absolviert. Ein ehrenvolles Gedenken galt der verstorbenen Edith Jörg, die jahrzehntelang die Abzeichen an die Uniformen genäht hat.

Feuerwehr Nesselwang: Brände, Absicherung und Verkehrsunfälle

Kommandant Markus Schmid präsentierte eine stolze Leistungsbilanz, die das gesamte Einsatzspektrum umfasst: Brände, Absicherung und Verkehrslenkung nach Verkehrsunfällen, Wasserschäden, Gasaustritt, Hilfeleistungen, Fehlalarme und mehr. Zu 36 Einsätzen wurde die Feuerwehr gerufen (2020: 31; 2019 vor Corona: 70 Einsätze). Sechs Brandeinsätze, elf Hilfeleistungen, zwei ABC-Einsätze und zwölf blinde Alarme mit insgesamt 562 Stunden fielen an. Ein Großbrand an der Wertachmühle in Vorderschneid beanspruchte die Feuerwehr gemeinsam mit Nachbarwehren. Vom Rettungsdienst wurde die Feuerwehr zur Unterstützung von Tragehilfen angefordert. Zwei Einsätze waren im Alpspitz-Bade-Center nötig, weil die Chlorgasmeldeanlage ausgelöst wurde, ohne das Chlorgas festgestellt werden konnte. Der Fehler ist mittlerweile behoben. Auch zu Wasserschäden und Gasaustritten wurde die Feuerwehr gerufen.

Ausbildungen und Lehrgänge wurden heruntergefahren, Übungen konnten „nur auf Sparflamme“ abgehalten werden. Mit 1850 Ausbildungsstunden fiel nur die Hälfte an wie in der Vor-Corona-Zeit. Trotzdem absolvierten Vereinsmitglieder überregionale Schulungen und Prüfungen – teilweise online – oder legten das Leistungsabzeichen „Brandbekämpfung“ ab.

Bürgermesiter von Nesselwang lobt die Zusammenarbeit und Wertschätzung

Bürgermeister Pirmin Joas hob die Zusammenarbeit und Wertschätzung hervor, die die Feuerwehr im Markt genießt, was auch durch die Anwesenheit des zweiten Bürgermeisters Hans Möst dokumentiert werde. Er unterstrich das breite Einsatzspektrum der Feuerwehr, ihre Professionalität und den hervorragenden Ausbildungsstand und dankte allen Aktiven, ihren Familien und Arbeitgebern: „Macht weiter so!“

Auch Füssens Polizeichef Edmund Martin bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Er wies auf die besondere, auch lokal bedeutende derzeitige Häufung von betrügerischen Telefonanrufen hin und erklärte: „Die Polizei fordert niemals auf, ihr Geld oder Wertsachen auszuhändigen!“

