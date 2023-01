Für leichtere Beschneiung: Alpspitzbahn Nesselwang füllt Mulde

Der Marktgemeinderat stimmt der Geländemodulation geschlossen zu. Ein Landschaftsarchitekt achtet auf naturverträglichkeit.

18.01.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Einstimmig hat der Marktgemeinderat Nesselwang einem Antrag der Alpspitzbahn auf Geländeoptimierung der Hauptskiabfahrt zur besseren Pistenbewirtschaftung zugestimmt. Es ist geplant, das dass das Gelände im Bereich Knebel, wo sich eine größere Senke befindet, ausgeglichen und in ein ebenes Gelände umgeformt werden soll, erklärte Bauamtsleiter Christoph Uhl. Dadurch werde es möglich, dass man mit weniger Schnee auskommt beziehungsweise weniger Kunstschnee erzeugen muss. Zur Auffüllung der Senke werde nur Material verwendet das an anderer Stelle abgetragen wird, so Uhl. Zudem solle auch noch Restmaterial das beim Bau des Alpspitzcoasters angefallen ist, verwendet werden, ergänzte Bürgermeister Pirmin Joas. Um alle Belange des Umwelt- und Landschaftsschutzes zu berücksichtigen, werde die Baumaßnahme zudem umwelttechnisch vom Landschaftsarchitekten Matthias Kiechle aus Pfronten begleitet, betonte Joas.