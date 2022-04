Füssen: 83-Jähriger fällt in Kanalschacht - Feuerwehr rettet ihn mit Drehleiter

Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr Füssen: In einer Kleingartenanlage war ein Mann (83) bei Arbeiten in den Schacht eines Kanals gefallen und steckte fest.

28.04.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Ein Mann sei in das Loch eines Kanals gefallen - dieser außergewöhnliche Notrruf erreichte die Leitstelle des Rettungsdienstes in Füssen. Eine Streife der Polizei machte sich sogleich auf den Weg in eine Kleingartenanlage und traf dort einen 83-Jährigen in misslicher Lage an.

Der Mann wollte laut Mitteilung an einem Schieberschacht arbeiten. An der vorletzten Öse, die als Trittstufe benutzt wird, rutschte er aus, fädelte mit dem Bein ein und stürzte rückwärts auf den Schachtboden.

Feuerwehr Füssen rettet Senior aus Kanalschacht

Ein Nachbar fand den 83-Jährigen in dem Kanalschacht und verständigte die Retter. Schließlich rückte die Feuerwehr Füssen mit einem Zug inklusive Drehleiter an. Zunächst musste das Bein des Seniors befreit werden, die Retter trennten dazu die Metallöse mit der pneumatischen Schere ab. Dann nutzten die Einsatzkräfte die Feuerwehr-Drehleiter als Kran und holten den Mann aus dem Kanalschacht.

Der Rettungsdienst brachte den am Bein verletzten Ostallgäuer im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus, teilt die Polizei abschließend mit.

