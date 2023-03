Darum musste die Sinz-Filiale in der Füssener Innenstadt dauerhaft dicht machen

Seit 1994 war die Bäckerei in der Kemptener Straße in Füssen ein beliebter Anlaufpunkt für Kunden. Jetzt ist die Sinz-Filiale in der Innenstadt geschlossen.

14.03.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Die Auslage ist leer, das Licht aus und die Schiebetüren verriegelt. Einzig der gekünstelte rote Schriftzug an der Fassade des Hauses in der Inneren Kemptener Straße erinnert noch an die Bäckerei Sinz. Doch die wird ihre Filiale in der Füssener Innenstadt nicht mehr aufsperren. „Aufgrund des aktuell großen Personalmangels war es uns nicht mehr möglich, die Filiale zu betreiben“, sagt Anja Züfle, Marketingleiterin bei Feneberg. Zur Oberallgäuer Unternehmensgruppe gehört die Bäckerei, die in Durach bei Kempten produziert und in Füssen bislang zwei Filialen betrieb. Nun bleibt nur noch jene im Bahnhof übrig.

