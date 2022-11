Flüchtlingsunterkunft am Forggensee: Standort ungeeignet?

Am Ufer des Forggensees sollen in ein Gästehaus Flüchtlinge einziehen. Der Bauausschuss hat sich mit dem Antrag beschäftigt und argumentiert dagegen. Bürgermeister schließt Turnhallenöffnungen nicht aus.

10.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Soll in der Nähe des Füssener Wertstoffhofes und gegenüber dem Abwasserzweckverband am Ufer des Forggensees eine Unterkunft für Geflüchtete entstehen? Mit diesem Thema hat sich am Dienstag der Bauausschuss befasst. Ein Antragsteller will dort ein bestehendes Ferienheim umnutzen. Die Mitglieder äußerten Bedenken und stimmten einstimmig gegen die geplante Umnutzung. Weil der Krieg in der Ukraine wütet und Infrastruktur zerstört wird, könnte die Zahl der Geflüchteten wieder steigen.

