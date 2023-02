Füssener Narren: In der Schindau geht die Post ab

Warum Mallorca neben der Markthalle von Füssen liegt. Viel Spott bei der traditionellen Ratsherrensitzung in der Schindau.

18.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Faschingshochburg? Ist Füssen nicht wirklich. Mit einer Ausnahme: Unter dem gendergerechten Motto „Ballermann und -frau in der Schindau“ ging im Gasthof Krone nach der Coronapause faschingsmäßig ganz schön die Post ab.

"Zwangsläufig gedultete Dahocker" in Füssen

Bunt maskiert und kostümiert, präsentierten sich die Besucher – unter ihnen Füssens Rathaus-Chef Maximilian Eichstetter und ein paar weitere „Promis“. Sie begrüßte der Bürgermeister der Schindau, Thomas Schinagl, als „zwangsläufig geduldete Dahocker“ zur Ratsherrensitzung der Schindau, in der diverse Persönlichkeiten des Füssener Stadtgeschehens gnadenlos auf die Schippe genommen wurden. So kritisierte Schinagl etwa eine Erzieherin, die sich an dem Begriff „Fasching“ störte, der ihrer Meinung nach heidnischen Ursprungs sei, weshalb sie vorgeschlagen habe, den Karneval in Zukunft „Verkleidungsfest“ zu nennen. Ebenso fand er es „schade, dass bei den Sternsingern kein Mohr mehr dabei ist“. Immer wieder von Lachern und kräftigem Beifall begleitet, setzte Schinagl seine satirische „Parforcejagd“ durch das Lokalgeschehen fort, bis er schließlich auch auf die unmittelbare Umgebung der Krone einging, in der die Likatier „die größte Bevölkerungsgruppe“ stellten.

Das gefällt sogar den Gästen aus Schwangau

Nach dieser temperamentvollen Rede Schinagls setzten die Schindauer verschiedene Persönlichkeiten weiterem „liebevollen“ Spott aus. Bei den von Magnus Lipp moderierten Showeinlagen bekamen nicht nur Ratsherr Martin Kuen und der ehemalige Füssener Bürgermeister Paul Iacob ihr kabarettistisches Fett ab. Auch Iacobs Nachfolger Eichstetter wurde nicht geschont, ebenso Stadträtin Anna Verena Jahn von den Grünen, „Modemacher“ Thomas Beckert und „Obertrachtler“ Richard Hartmann. Die Verspotteten schienen dennoch alle ihren Spaß zu haben – die Ratssitzung kam sogar bei Gästen aus einer echten Faschingshochburg an: So erhob sich am Ende des Balles eine Abordnung des Schwangauer Faschingsvereins von den Sitzen, als der Ratsherrenchor lauthals sang: „Steht auf, wenn ihr Schindauer seid!“