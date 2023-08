Füssener Polizei entdeckt fast 60 Wildcamper - in einer Nacht

In den Landschaftsschutzgebieten nahe der Ostallgäuer Seen kommt es häufig zu Vorfällen mit Wildcampern und Falschparkern. Heute Nacht war es besonders schlimm.

15.08.2023 | Stand: 16:42 Uhr

Camper, die ihre Nacht in einem Landschaftsschutzgebiet verbringen möchten: Für die Polizei Füssen ist das ein Dauerthema. Besonders zur Ferienzeit im Sommer, rund um Feiertage oder zu verlängerten Wochenenden gehen Streifen deshalb verstärkt auf die Suche nach Wildcampern und Falschparkern.

In der Nacht von gestern auf heute am Dienstag (15.8.2023) ertappten die Polizisten dabei besonders viele Sünder: Knapp 60 Verstöße gegen das Landschaftsschutzgesetz stellten die Allgäuer Beamten fest. Zumeist handelte es sich hierbei um Fälle von Wildcampern.

Da dies eine Ordnungswidrigkeit nach dem Landschaftsschutzgesetz darstellt, erwartet die Camper laut Polizei ein Bußgeld zwischen 55 und 250 Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Forggensee, Schwansee oder Weißensee: Immer wieder Falschparker und Wildcamper im Allgäu

Schon seit dem Frühsommer 2023 kommt es in den landschaftlichen "Hotspots" im Ostallgäu und in erster Linie rund um Seen wie den Schwansee, Forggensee, Alatsee oder Weißensee ständig zu Vorfällen mit Wildcampern und Falschparkern. Menschen, die in Landschaftsschutzgebieten parken, bedrohen den Lebensraum der dort heimischen Tiere.

Tatsächlich sind aktuell nahezu alle offiziellen Stellplätze und Campingplätze im Allgäu restlos belegt. Sich in einem geschützten Gebiet in freier Natur einzurichten, ist aber dennoch nicht erlaubt. Was Camping-Urlauberinnen und Urlauber im Allgäu aktuell tun können, lesen Sie hier.

Camping im Allgäu: Welche Regeln gelten beim Campen in der Natur?

Über die Regeln zum Übernachten in der Allgäuer Natur gibt es immer wieder Unklarheit. So ist vielen nicht bewusst, dass zwar das Betreten der Natur grundsätzlich allen erlaubt ist, das Parken oder Abstellen von Autos, Wohn- oder Campingfahrzeugen sowie von Zelten allerdings eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen kann. Welche Regeln genau für das Campen in der Allgäuer Natur gelten, lesen Sie hier.

Auch in den verbleibenden Sommerwochen wird die Allgäuer Polizei deshalb Kontrollen durchführen und ein besonderes Auge auf die einschlägig bekannten Plätze an den Seen oder in den Bergen haben.