Hotelgast will nicht bezahlen: Polizei entlarvt Betrüger

Weil er seine Rechnung nicht bezahlen wollte und keinen Wohnsitz angeben konnte, musste ein Hotelgast in Füssen zur Polizei. Was die Beamten dabei herausfanden.

20.04.2022 | Stand: 15:21 Uhr

Die Polizei hat in Füssen einen Betrüger gefasst, der bereits in mehreren Hotels seinen Urlaub verbracht hat, ohne dafür zu bezahlen. Der 59-Jährige sollte laut Angaben der Polizei eine Rechnung über kanpp 500 Euro in einem Füssener Hotel begleichen, in dem er sich zuvor aufgehalten hatte. Der Mann bestand darauf, nicht sofort, sondern später auf Rechnung zu bezahlen.

Mann hatte schon mehrfach Hotels betrogen

Da er keine konkreten Angaben zu seinem Wohnort geben konnte, wurde die Polizei gerufen, die den Hotelgast mit zur Polizeiinspektion Füssen nahm. Dort stellte sich der 54-Jährige als Betrüger heraus, der schon in der Vergangenheit mehrfach seine Urlaube in verschiedenen Hotels nicht bezahlt hatte. Den Mann erwartet nun einer weitere Anzeige wegen sogenanntem Einmietbetrugs.

Ebenfalls in Füssen hatte erst im vergangenen Monat ein Pärchen in einem Restaurant gegessen und war dann, ohne zu bezahlen, geflohen.