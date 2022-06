Hund verletzt Spaziergängerin am Hopfensee bei Füssen

Am Hopfensee-Rundweg bei Füssen hat ein Hund eine Passantin verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter wegen fahrlässiger Körperverletztung.

19.06.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Am Hopfensee-Rundweg bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat ein nicht angeleinter Hund am Samstagnachmittag eine Spaziergängerin verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei der etwa 30 Zentimeter hohe Cavalier King Charles Spaniel im südlichen Bereich des Rundwegs auf die 76-Jährige zugelaufen und habe sie in den Unterschenkel gebissen. Dadurch erlitt die Frau eine blutende Wunde.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Füssen: Hund verletzt Spaziergängerin am Hopfensee

Der Hundehalter hingegen gibt an, dass der Hund lediglich an der Spaziergängerin hochgesprungen sei und sie im Bereich des Schienbeins kratzte, wodurch sie verletzt wurde. Unabhängig vom genauen Hergang des Vorfalls verletzte der Hund die Passantin, weshalb die Polizei nun gegen den Halter wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zudem verstieß der Halter gegen die allgemeine Anleinpflicht im Landschaftsschutzgebiet. Unter den Begleitern des Hundehalters und der Spaziergängerin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der ein 78-jähriger Mann eine 45-Jährige beleidigt hat. Auch dies ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Polizei.

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.

Lesen Sie auch