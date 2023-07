Wenn der Kaiser durch Füssen zieht

Bei „Füssen in der Renaissance“ lassen sich die Akteure auch nicht vom durchwachsenen Wetter stören. Landsknechte und Fanfarenzüge dürfen nicht fehlen.

03.07.2023 | Stand: 07:26 Uhr

Im Zeitalter der Renaissance fiel ab und zu Regen. Eine Erfahrung, die am Wochenende auch die Akteure bei der dreitägigen Veranstaltung „Füssen in der Renaissance“ machen mussten. Doch der Regen – insbesondere am Freitag, aber auch am Sonntag – stoppte die Akteure nicht. Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier spricht in solchen Fällen ohnehin von einem „Wetter mit Charakter“. Und so war die Bühne bereitet für Kaiser Maximilian und sein Gefolge. Viele historische gewandete Protagonisten zogen an drei Tagen durch die Altstadt von Füssen.

