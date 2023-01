Füssen ist überschuldet, aber nicht untätig

Bürgermeister Eichstetter skizziert, wo die Stadt Füssen 2023 bei den Investitionen die Schwerpunkte setzen wird. Welche „drei K“ ins Visier genommen werden.

05.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Was plant eine Stadt, die als Unternehmen schon längst pleite wäre, für das neue Jahr? Heißt es in Füssen jetzt wie in Spielcasinos „rien ne va plus“ (nichts geht mehr)? Keineswegs, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter beim Blick auf 2023: „Wir sind mit unseren Vorhaben komplett ausgelastet.“ Wenige, darunter aber einige millionenschwere Investitionen stehen an. Und natürlich muss das Haushaltskonsolidierungskonzept fortgeschrieben werden, um die finanzielle Schieflage endlich geraderücken zu können. Was konkret 2023 angepackt werden soll.

