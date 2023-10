Füssen ist weiterhin Fairtrade-Stadt

Die Prüfung zur Erneuerung des Siegels ist erfolgreich abgeschlossen. Welchen Stellenwert fair gehandelte Produkte in der Ostallgäuer Stadt genießen. Die Schule Erich Kästner ist mittlerweile eine Fairtrade-School.

Füssen erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Das berichtet die Pressestelle der Stadt in einer aktuellen Mitteilung. 2013 hatte sich Füssen demnach das erste Mal bei dem gemeinnützigen Verein TransFair um die Auszeichnung beworben und diese erhalten. Seitdem muss die Stadt Füssen alle zwei Jahren nachweisen, dass sie die Kriterien noch erfüllt.

Und das hat bei der Prüfung laut Pressemitteilung geklappt. So trinken der Bürgermeister und der Stadtrat fair gehandelten Kaffee, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Wo es fair gehandelte Produkte in Füssen gibt

Fair gehandelte Produkte können in Füssen über verschiedene Wege erworben werden: Im Weltladen und bei Gruppen, die faire Produkte auf Märkten und bei Aktionen verkaufen, in Bioläden sowie in vielen Supermärkten und Discountern. Dabei hätten der Weltladen und der dazugehörige Modeladen „fair mit flair“ dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher einen hohen Stellenwert in Füssen, betont die Stadt. Einheimische, aber auch viele Gäste seien Kunden der Läden am Brotmarkt.

Mit dem Titel Fairtrade-Stadt würdigt der Verein TransFair das bürgerschaftliche Engagement in der Kommune, einen gerechten Welthandel zu unterstützen und Produzenten aus Entwicklungsländern zu fördern.

Für eine nachhaltige Entwicklung

Dabei gehören Fairer Handel (Definition siehe Infokasten), biologischer Anbau und regionale Vermarktung aus Vereinssicht zusammen, denn sie garantierten eine nachhaltige Entwicklung weltweit. Das Ziel des Fairtrade-Ansatzes besteht darin, innerhalb der bestehenden Strukturen des Handels Absatzmöglichkeiten für fair gehandelte Produkte zu schaffen. Faire Handelsorganisationen sind zum Beispiel gepa, dwp, BanaFair und El Puente. Wer sich beim Kauf für fair gehandelte Produkte entscheidet, unterstützt laut TransFair ein Wirtschaftsmodell, das konkret gegen die großen sozialen und wirtschaftlichen Schieflagen weltweit arbeitet.

Einen Beitrag in Füssen leisten

Mittlerweile ist auch die Erich Kästner Schule in Füssen eine Fairtrade-School. Vorangegangen waren viele Aktionen und Projekte, die Gründung eines Schulteams Fairtrade und die Erfüllung sämtlicher Kriterien, die die Auszeichnung voraussetzt. Schulleiterin Angelika Oswald erklärt: „Mit diesem Engagement möchte die Schule einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von benachteiligten Bauern- und Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika leisten, um einen gerechten Welthandel zu stärken.“

Füssen ist eine von rund 820 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst circa 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne auf www.fair-trade-towns.de.

Infoblock:

Der faire Handel steht für:

Langfristige Handelsbeziehungen

Stabile Preise

Aufschläge für Sozialprodukte

Verbot von Kinderarbeit

Zugang zur Bildung

Frauenförderung

Förderung biologischen Anbaus

Faire Arbeitsbedingungen. (pm)