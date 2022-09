Drei Jugendliche bei Kondom-Klau erwischt

In Füssen hat ein Ladendieb drei Jugendliche erwischt, als sie eine Packung Kondome klauen stehlen wollten. Die Polizei ermittelt nun.

02.09.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Drei Jugendliche im Alter von 11, 14 und 16 Jahren sind am Donnerstagabend auf frischer Tat ertappt worden, als sie eine Packung Kondome aus einem Einkaufsladen in Füssen stehlen wollten. Der Ladendetektiv stellte die jungen Diebe, die den Entschluss offenbar aus Langeweile fassten. Nachdem die Drei die Umstände ihrer Tat in der Polizeiinspektion erkläutert hatten, durften die Eltern ihre Kinder von der Wache abholen. Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Lesen Sie auch: Frauen in Bayern verhüten seltener mit Pille