Neuer Act bestätigt: Singer-Songwriterin LEA kommt zum Königswinkel Open Air in Füssen

Mit Hits wie "Leiser" und "Immer wenn wir uns sehn" gehört LEA zu den aktuell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Am 22.7.2023 kommt sie nach Füssen.

25.11.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Ihr Markenzeichen ist die sanfte, aber doch kraftvolle Stimme. Am 22. Juli 2023 kommt die deutsche SInger-Singwriterin LEA nach Füssen. Sie tritt bei den Königswinkel Open Airs im Barockgarten des Festpielhauses Neuschwanstein auf. Das bestätigte nun der Veranstalter.

Die wichtigsten Infos zum Konzert von LEA in Füssen

Datum : 22.7.2023

: 22.7.2023 Beginn : 20 Uhr

: 20 Uhr Vorverkauf: auf allgaeu-concerts.de

auf allgaeu-concerts.de Ticket-Preise: ab 49,05 Euro

Die Singer-Songwriterin LEA, bürgerlich Lea-Marie Becker, erzählt in ihren Liedern wie in Tagebucheinträgen aus ihrem Leben: persönlich, verletzlich, stark und immer authentisch. "Durch meine Songs habe ich das Gefühl, kleine Momente aus meinem Leben einzufangen und in den Texten festzuhalten", sagt sie.

LEA hat bisher vier Alben veröffentlicht. Ihr erstes Album erschien 2016 mit dem Titel "Vakuum". Während sie in diesem vor allem mit ihrer bewegenden Stimme den Raum füllte, ist ihr zweites Album "Zwischen meinen Zeilen" 2018 noch leichter, offener und ein Stück weit erwachsener. Besonders die Single "Leiser" dürfte vielen ein Begriff sein - und bescherte der Künstlerin die erst goldene Schallplatte.

2020 veröffentlichte LEA ihr drittes Album "Treppenhaus". Wie auch "Zwischen meinen Zeilen" verkaufte sich dieses mehr als 100.000 Mal. Im gleichen Jahr war sie in der VOX TV-Show "Sing meinen Song" zu sehen. Ende 2021 erschien ihr viertes Album "Fluss".

Königswinkel Open Airs 2023: Cro, Santiano und Andreas Gabalier kommen

Mit ihrem Konzert in Füssen reiht sich LEA in die Liste bekannter Namen, die die Allgäuer Stadt im kommenden Jahr besuchen und dort auftreten werden. Angekündigt sind unter anderen auch Simply Red, OneRepublic, Santiano, Cro und Andreas Gabalier. Parkmöglichkeiten gibt es in direkter Nähe zum Festspielhaus Neuschwanstein. Zusätzlich fahren Busse aus den umliegenden Orten zum Veranstaltungsort.