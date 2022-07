Hund bei 27 Grad im Auto gelassen: Polizei schreitet ein

Ein 54-jähriger Hundebesitzer hat seinen Hund bei einer Außentemperatur von 27 Grad über eine Stunde im Auto gelassen. Passanten verständigten die Polizei.

In Füssen hat ein 54-Jähriger am Sonntag seinen Hund bei einer Außentemperatur von 27 Grad über eine Stunde in seinem Auto eingeschlossen, sodass dieser von der Polizei gerettet werden musste. Laut Angaben der Polizei waren Passanten am Sonntagnachmittag auf den Hund aufmerksam geworden, der sich demnach bereits seit einer Stunde im Auto befand und stark hechelte.

Füssen: Polizei rettet Hund aus überhitztem Auto

Die Passanten riefen daraufhin die Polizei. Die eintreffende Streife schlug die Scheibe des Autos ein um den Hund zu befreien. Genau in diesem Moment kehrte der Besitzer des Hundes zurück, sodass das Tier versorgt werden konnte. Der 54-Jährige Mann zeigte sich im Nachhinein einsichtig. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Am seinem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

