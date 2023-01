Ralph Siegel bringt "Ein bisschen Frieden" nach Füssen

Nach einigen Unklarheiten bestätigt das Festspielhaus Neuschwanstein nun: Das neue Ralph-Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden" ist ab 2023 in Füssen zu sehen.

27.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Jetzt ist es offiziell: "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" kommt ab 18. Mai nach Füssen. Das neue Musical von Komponist und Produzent Ralph Siegel wird im Festspielhaus Neuschwanstein zu sehen sein. Das bestätigte die Pressesprecherin der Spielstätte Anne Roth gegenüber unserer Redaktion.

Neuinszenierung von "Ein bisschen Frieden" in Füssen

"Wir werden das Musical neu inszenieren", sagt Roth. Neu ist etwa der Titel "Ein bisschen Frieden - Summer of Love". Bei der Uraufführung des Musicals im Herbst 2022 in Duisburg hieß es noch "N bisschen Frieden - Rock 'n' Roll Summer". Dort wurde das Musical nach wenigen Tagen abgesetzt. "Natürlich gibt es hier in Füssen jetzt auch ein neues Bühnenbild", sagt Roth.

Musikproduzent Ralph Siegel hat im März mit "Nie wieder Krieg" ein neues Friedenslied komponiert. Bild: Angelika Warmuth, dpa

Festspielhaus bestätigte neues Ralph-Siegel-Musical zuerst nicht

Noch vergangene Woche hielt sich das Festspielhaus mit einer Bestätigung zurück. Es hätte noch interne Diskussionen über Details bezüglich der Aufführungen gegeben.

Zeppelin und "Ein bisschen Frieden": Das ist Schlagerproduzent Ralph Siegel

Bekannt ist Siegel für sein Musical Zeppelin, das seit 2021 regelmäßig im Festspielhaus Füssen aufgeführt wird. Der Musik-Produzent und Komponist feierte zudem mit einem Großaufgebot an Prominenten seinen 75. Geburtstag im Festspielhaus im Königswinkel.

