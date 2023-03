Noch ist keine Lösung fix für Familienstützpunkt in Füssen

Die AWO sucht nach Geldgeber für die von der Stadt geforderte Miete. Scharfe Kritik wird von Mitgliedern der Füssener SPD vorgebracht.

23.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wie geht es mit dem Familienstützpunkt in Füssen weiter, nachdem die Stadt von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Trägerin für die Räume künftig Miete verlangt? Ist die Einrichtung gefährdet? Die Füssener SPD spricht von „existenz-bedrohenden Mietforderungen“. So weit geht Vorsitzende Brigitte Protschka, die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, (noch) nicht: Sie hatte nach dem Stadtratsbeschluss bereits erklärt, dass die AWO „als Träger die Einrichtung nicht aufgeben und eine für beide Seiten tragbare Lösung finden“ wolle. Jetzt sagt sie, dass aktuell „auf vielen Ebenen klärende Gespräche“ geführt werden. Noch könne sie keine Lösung verkünden. „Aber ich denke, alles wird momentan wohlwollend geprüft.“

Stadtrat Füssen schlägt Staffelmiete vor

Wie berichtet, wird die Arbeit des Familienstützpunkts in Füssen von Experten als sehr gut eingestuft. Der AWO-Ortsverein kümmerte sich schon lange um Familien, früher im Familienforum in der Spitalgasse. 2016 wurde daraus einer der vier Ostallgäuer Familienstützpunkte – der Landkreis hatte Füssen dafür schon lange auf dem Schirm, gibt es doch hier sehr viele alleinerziehende Elternteile und deutlich mehr Kinder mit Hartz-IV-Bezug als andernorts. 2021 bezog der Familienstützpunkt schließlich Räume bei der neuen Kita im Weidach. Und dafür will die Stadt inzwischen Geld sehen. Bei den Nebenkosten sicherte dies der kleine AWO-Ortsverein zu, er sah sich aber nicht in der Lage, auch Mietzahlungen zu übernehmen. Die meisten Kommunalpolitiker der finanziell maroden Stadt pochen aber darauf. Wobei sie die AWO und den Stützpunkt nicht ruinieren wollen, wie sie betonen. Daher wurde eine Staffelmiete vorgeschlagen, die anfangs bei 350 Euro Kaltmiete pro Monat liegen und bis 2026 auf 700 Euro ansteigen soll. AWO-Vorsitzende Protschka bemüht sich derzeit, den Bezirksverband als Geldgeber mit ins Boot zu holen.

Was das Landratsamt Ostallgäu sagt

Was sagt aber das Landratsamt Ostallgäu zu der Mietforderung? Die Kreisbehörde hält sich zurück. Sie verweist zwar darauf, dass in den drei anderen Ostallgäuer Familienstützpunkten die jeweiligen Kommune die Mietkosten in voller Höhe übernehmen oder eines ihrer Gebäude kostenlos zur Verfügung stellen. Aber sie hält auch fest: „Die Aufteilung der Raum- und Sachkosten soll laut Kooperationsvereinbarung vor Ort zwischen Stadt und Träger geregelt werden.“

SPD Füssen: "sozial völlig unangemessen"

Die Füssener SPD hingegen kritisiert ganz offen den Umgang mit dem Familienstützpunkt. Bei einem Treffen sei „die rigide Haltung des Bürgermeisters und der überwiegenden Zahl der Mitglieder des Stadtrats auf heftige Kritik“ gestoßen, teilt die Partei mit. „Der Umgang mit dieser seit vielen Jahren bewährten Füssener Einrichtung sei sozial völlig unangemessen.“ Offensichtlich verkenne der Stadtrat die Bedeutung dieser zentralen Anlaufstelle für alle Fragen, die Familien bewegt. Einhellige Meinung der Versammlung sei gewesen, dass Füssen eigentlich dafür dankbar sein müsste, über eine solche Einrichtung zu verfügen. „Stattdessen würde die Bedeutung des Familienstützpunkts von der Stadtspitze nicht annähernd angemessen gewichtet und kaum gewürdigt.“ Bisher seien zigtausende Euro seitens des Staates und der AWO in den Stützpunkt geflossen. Dieses Geld werde künftig für die örtliche Gemeinschaft verschenkt, wenn diese Einrichtung schließen müsste, warnte der Füssener SPD-Vorsitzende Georg Waldmann.